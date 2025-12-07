EN
Интернет и мемы

Россияне завалили инстаграм Тома Холланда вопросами о Долиной и ее квартире

2 минуты чтения

Россияне пришли на страницу Тома Холланда в инстаграме и начали задавать ему вопросы о квартире Ларисы Долиной. Соревнуясь в остроумии, одни комментаторы потребовали, чтобы известный по роли Человека-паука актер вернул деньги народной артистке, другие переживали за потерявшую и деньги, и квартиру покупательницу — Полину Лурье. Многочисленные комментарии на русском языке начали появляться под постами актера после того, как Долина показала паспорт обманувшего ее мошенника с фотографией Холланда.

«Том, добрый день, у нас в Российской Федерации к вам возник общенациональный вопрос, не могли бы вы прояснить ситуацию с Ларисой Долиной, на каком основании вы вводите пожилого человека в заблуждение, представляясь специалистом

Росфинмониторинга? Или вы рассчитывали прикинуться Лукиным Андреем Олеговичем и вас никто не узнает? Не тут то было! Ждем разъяснения и публичных извинений, а также возврата денежных средств всенародной любимице — Ларисе Долиной», — написал один из комментаторов.

«Ты нахуя Долину обманул, а?» — задался вопросом другой.

«Андрей, не отдавай ничего Долиной, верни Лурье лучше бабки сразу», — предложил третий. Еще один комментатор просил Холланда вернуть деньги Долиной, угрожая, что в противном случае актера найдет глава Чечни Рамзан Кадыров. Многие цитировали строки из песни Долиной «Погода в доме» и призывали Человека-паука «вернуться к добру».

«Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему», — написал пользователь инстаграма с ником ya_0_o_vahue.

Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Мужчину обвиняют в убийстве двух нянь своего сына
Его уже называют «Богородским маньяком», но в деле много несостыковок. Что произошло на самом деле?
Криминал11 минут чтения

Накануне Долина в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале показала паспорт, который прислал обманувший ее мошенник. На фотографии в этом поддельном документе — британский актер Том Холланд. 

Мошенник представился народной артистке сотрудником «Росфинмониторинга» Андреем Лукиным и убедил ее продать пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а деньги для сохранности отправить ему, что Долина и сделала. 

Жест варварства
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
Криминал10 минут чтения

Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в суд и заявила, что продала квартиру под влиянием мошенников и не осознавала своих действий. Суд встал на ее сторону и постановил вернуть квартиру певице, а покупательнице было предписано взыскивать 112 миллионов рублей, которые она заплатила Долиной, с мошенников. Лурье дважды обжаловала это решение, но безуспешно. Третью жалобу будет рассматривать Верховный суд. 

На фоне разразившегося скандала и попыток «отменить» ее, Долина в прямом эфире федерального телевидения рассказала подробности случившегося и пообещала вернуть Лурье все деньги.

