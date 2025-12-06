EN
Интернет и мемы

Долину обманул «Человек-паук»

2 минуты чтения 00:24 | Обновлено: 00:40

Представившийся сотрудником Росфинмониторинга «Андрей Лукин», обманувший народную артистку России Ларису Долину, прислал ей изображение якобы своего паспорта, в котором использовалось фото британского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука в фильмах Marvel.

Фото: Первый канал

«Лукин» прислал Долиной фотографию своего паспорта, чтобы убедить певицу оформить на него доверенность якобы для «фиктивной» продажи ее загородного дома по аналогии со схемой, использовавшейся для продажи московской квартиры Долиной.

Певица заметила, что фото в паспорте отличается от изображения на аватарке «Лукина», которую она видела во время звонков мошенника. При этом она считает, что если «Лукин» хотел оформить доверенность на этот документ, то мужчина с таким именем действительно существует. Долина заявила, что верит в поимку злоумышленника.

«Агентство» со ссылкой на базы утечек утверждает, что человека с именем Андрей Олегович Лукин с датой рождения 6 ноября 1989 года не существует. Фотография паспорта, предоставленая Долиной, была продемонстрирована во время эфира программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

В течение разговора с ведущим Дмитрием Борисовым певица впервые рассказала подробности о том, как она стала жертвой мошенников. Они убедили ее продать квартиру, рассказав, что ее готовятся обманом переоформить на себя аферисты. Злоумышленники убедили Долину в необходимости продать недвижимость по нерыночной цене, а вырученные средства передать им.

После заключения сделки с Полиной Лурье, не связанной с мошенниками, аферисты начали убеждать Долину продать также и загородный дом. Певица обратилась в полицию, но арестованы были лишь некоторые из участников мошеннической схемы.

Суд, признав сделку Долиной и Лурье недействительной, постановил вернуть квартиру певице, не обязав при этом ее выплатить деньги покупателю. Это вызвало возмущение у пользователей интернета и стало причиной начавшейся кампании в поддержку Лурье. Во время эфира на Первом канале певица пообещала вернуть потраченные Лурье деньги в полном объеме.

Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
