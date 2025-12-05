Долина пообещала вернуть покупательнице своей квартиры деньги

Народная артистка России Лариса Долина впервые публично прокомментировала скандальную ситуацию вокруг продажи своей квартиры в московском районе Хамовники. Певица дала комментарий программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Долина заявила, что она не рассказывала об этом деле из-за подписки о неразглашении, которую она дала при расследовании. Певица отметила, что не могла публично прокомментировать реакцию пользователей интернета на решение суда о возврате ей квартиры из-за тура по городам Дальнего Востока.

Певица рассказала, что несколько месяцев находилась под влиянием мошенника, представившегося ей Андреем Лукиным. Мужчина заявил артистке, что ее квартирой пытаются завладеть мошенники, поэтому ей нужно продать недвижимость по нерыночной цене в 112 миллионов рублей.

При этом, как отметила Долина, «Лукин» сам связался с риелторским агентством, которое помогло найти покупателя. Всего квартиру певицы пришли посмотреть четыре человека, среди них оказалась Полина Лурье. Она задала вопрос Долиной о причине снижения цены, на это певица ответила, что желает съехаться с детьми.

Долина заявила, что не считает Лурье виноватой в произошедшем — во время беседы с ведущим Дмитрием Борисовым она заявила, что вернет покупательнице деньги в полном объеме. Певица заявила, что сейчас у нее нет нужной суммы, но отметила, что постарается найти ее.

«Это моя проблема. Это меня обманули мошенники. Вы <…> пострадавшая и я пострадавшая. Я от рук мошенников, а вы от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся и договоримся», — сказала Долина, обращаясь к Лурье.

Борисов отметил, что редакция программы приглашала в эфир и Лурье, но она отказалась, сославшись на то, что хочет оградить себя и детей от излишнего внимания. Комментарии женщина согласна давать после решения Верховного суда.

Ставшая жертвой мошенников Долина оспорила продажу своей квартиры в Хамовническом суде, который признал сделку недействительной, но не обязал певицу вернуть деньги Лурье. Покупательница проиграла апелляции в Мосгорсуде и Втором кассационном суде и подала иск в Верховный суд.

После оглашения решения Вторым кассационным судом в соцсетях началась кампания против Долиной, пользователи посчитали, что решения судов несправедливы по отношению к Лурье. В Южно-Сахалинске отменили два концерта Долиной, запланированные на конец ноября, и расторгли с ней контракт на 11,2 миллиона рублей, сославшись на «изменение концепции мероприятия».

К критике Долиной присоединились и известные люди. Среди них певица Слава, актер Никита Джигурда и модель Алена Водонаева. Жалоба Лурье будет рассмотрена Верховным судом 16 декабря.