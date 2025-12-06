EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Подбитый украинскими дронами танкер «теневого флота» России терпит бедствие у берегов Болгарии

2 минуты чтения 13:14

У побережья Болгарии терпит бедствие танкер российского «теневого флота» Kairos, который около недели назад подвергся атаке украинских морских дронов.

По данным Болгарского национального телевидения, судно находится на якоре примерно в одной морской миле от Ахтопола. Экипаж танкера, состоящий из 10 человек, запросил эвакуацию, но из-за погодных условий провести ее безопасно пока не получается, добавляет Maritime.

Издание также отмечает, что после атаки украинских дронов Kairos потерял ход и двигался благодаря турецкому буксиру Timur Bey. Однако тот по неизвестной причине тот бросил поврежденный танкер в болгарских территориальных водах и ушел в сторону турецкого порта Инеада.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

Власти Болгарии заявили, что «опасности для жизни и здоровья жителей региона и данных об экологических последствиях нет». Как пишет Maritime, по предварительной информации танкер не перевозил нефть.

В Софии рассматривают возможность вызвать посла Турции из-за того, что буксир под турецким флагом фактически оставил поврежденный танкер у болгарского берега, пишет издание. Пожелавший сохранить анонимность эксперт по морской безопасности в разговоре с редакцией назвал случившееся «абсолютной провокацией против Болгарии», отметив, что находящееся под санкциями поврежденное судно буксировали не в турецкий порт, а к берегам другой страны без уведомления.

Жест варварства
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
Криминал10 минут чтения

Танкеры Kairos и Virat, входящие в российский «теневой флот», были атакованы украинскими морскими дронами 28 ноября у побережья Турции. Оба судна получили тяжелые повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Формально танкеры ходили под флагом Гамбии, но власти этой страны исключили их из реестра и лишили флага. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Жест варварства
Криминал
Жест варварства
Найденные собакой человеческие останки раскрыли тайну пожилой и, казалось бы, совершенно обычной пары
00:01
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Мир
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
00:01 5 декабря
Одна ошибка стала причиной большого провала
Экономика
Одна ошибка стала причиной большого провала
Они хотели завоевать мир электрокаров, но сделали авто, в котором постоянно что-то ломалось. Как это произошло?
00:01 4 декабря
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01 3 декабря
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Зумеры возродили противоречивый ресторанный тренд