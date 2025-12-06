Подбитый украинскими дронами танкер «теневого флота» России терпит бедствие у берегов Болгарии

У побережья Болгарии терпит бедствие танкер российского «теневого флота» Kairos, который около недели назад подвергся атаке украинских морских дронов.

По данным Болгарского национального телевидения, судно находится на якоре примерно в одной морской миле от Ахтопола. Экипаж танкера, состоящий из 10 человек, запросил эвакуацию, но из-за погодных условий провести ее безопасно пока не получается, добавляет Maritime.

Издание также отмечает, что после атаки украинских дронов Kairos потерял ход и двигался благодаря турецкому буксиру Timur Bey. Однако тот по неизвестной причине тот бросил поврежденный танкер в болгарских территориальных водах и ушел в сторону турецкого порта Инеада.

Власти Болгарии заявили, что «опасности для жизни и здоровья жителей региона и данных об экологических последствиях нет». Как пишет Maritime, по предварительной информации танкер не перевозил нефть.

В Софии рассматривают возможность вызвать посла Турции из-за того, что буксир под турецким флагом фактически оставил поврежденный танкер у болгарского берега, пишет издание. Пожелавший сохранить анонимность эксперт по морской безопасности в разговоре с редакцией назвал случившееся «абсолютной провокацией против Болгарии», отметив, что находящееся под санкциями поврежденное судно буксировали не в турецкий порт, а к берегам другой страны без уведомления.

Танкеры Kairos и Virat, входящие в российский «теневой флот», были атакованы украинскими морскими дронами 28 ноября у побережья Турции. Оба судна получили тяжелые повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Формально танкеры ходили под флагом Гамбии, но власти этой страны исключили их из реестра и лишили флага.