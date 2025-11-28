Два танкера российского «теневого флота» загорелись у побережья Турции

У берегов Турции в Черном море загорелись танкеры Kairos и Virat, сообщило в Х Главное управление по морским делам страны. Reuters и Bloomberg пишут, что на обоих кораблях, которые входят в «теневой флот» России, произошли взрывы.

По данным турецкого ведомства, Kairos следовал в порт в Новороссийске без груза. Судно, как отмечается, загорелось из-за «внешнего воздействия». Пострадавших нет.

«Состояние 25 членов экипажа оценивается как удовлетворительное. Для их эвакуации в район были направлены спасательные службы, ситуация находится под контролем», — рассказали в Главном управлении по морским делам Турции.

Во втором сообщении ведомство отчиталось о «повреждении» танкера Virat. «Состояние 20 членов экипажа судна удовлетворительное, в машинном отделении был обнаружен густой дым. Ситуация находится под контролем», — отметила турецкая сторона.

ТАСС со ссылкой на Генконсульство России сообщает, что на борту загоревшегося танкера Kairos россиян не было.

Bloomberg со ссылкой на портового агента пишет, что Kairos мог подорваться на морской мине. Танкер, как отмечается, находится под санкциями Великобритании и Евросоюза за перевозку российской нефти.

Судно Virat, в свою очередь, находится в санкционных списках США и Евросоюза. На момент взрыва танкер, как и Kairos, был пустым. По данным агентства, из-за американских санкций большую часть года судно простаивало в западной части Черного моря.

Reuters уточняет, что оба танкера входят в так называемый «теневой флот» России, который перевозит нефть в обход западных санкций.

Ранее Kairos ходил под флагом Гамбии, но недавно был исключен из судового реестра страны за мошенничество с сертификатами. Тем же решением Гамбия лишила флага Virat и еще около 70 других судов, обратил внимание The Insider.