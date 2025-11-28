EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Два танкера российского «теневого флота» загорелись у побережья Турции

2 минуты чтения 23:31 28 ноября

У берегов Турции в Черном море загорелись танкеры Kairos и Virat, сообщило в Х Главное управление по морским делам страны. Reuters и Bloomberg пишут, что на обоих кораблях, которые входят в «теневой флот» России, произошли взрывы. 

По данным турецкого ведомства, Kairos следовал в порт в Новороссийске без груза. Судно, как отмечается, загорелось из-за «внешнего воздействия». Пострадавших нет. 

«Состояние 25 членов экипажа оценивается как удовлетворительное. Для их эвакуации в район были направлены спасательные службы, ситуация находится под контролем», — рассказали в Главном управлении по морским делам Турции.

Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
Интернет и мемы6 минут чтения

Во втором сообщении ведомство отчиталось о «повреждении» танкера Virat. «Состояние 20 членов экипажа судна удовлетворительное, в машинном отделении был обнаружен густой дым. Ситуация находится под контролем», — отметила турецкая сторона.

ТАСС со ссылкой на Генконсульство России сообщает, что на борту загоревшегося танкера Kairos россиян не было.

Bloomberg со ссылкой на портового агента пишет, что Kairos мог подорваться на морской мине. Танкер, как отмечается, находится под санкциями Великобритании и Евросоюза за перевозку российской нефти. 

Судно Virat, в свою очередь, находится в санкционных списках США и Евросоюза. На момент взрыва танкер, как и Kairos, был пустым. По данным агентства, из-за американских санкций большую часть года судно простаивало в западной части Черного моря.

Reuters уточняет, что оба танкера входят в так называемый «теневой флот» России, который перевозит нефть в обход западных санкций.

Ранее Kairos ходил под флагом Гамбии, но недавно был исключен из судового реестра страны за мошенничество с сертификатами. Тем же решением Гамбия лишила флага Virat и еще около 70 других судов, обратил внимание The Insider.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Интернет и мемы
Обладательница «Оскара» написала роман про российских олигархов и Рублевку
Книга стала бестселлером, но ее отказались публиковать в Украине
00:01 28 ноября
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России