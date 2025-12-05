EN
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода

2 минуты чтения 20:21

Мальчик по имени Ченс, рожденный в июне у американки с зафиксированной смертью головного мозга, по-прежнему остается в реанимации. Его пока не планируют выписывать из больницы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на его бабушку Эйприл Ньюкирк. Появление этого ребенка на свет вызвало серьезную общественную дискуссию. Случай называли и этически, и юридически спорным. 

Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Мертвую американку превратили в инкубатор для рождения ребенка
Работу ее тела поддерживают из-за законов США. Все ради спасения ее сына
Мир8 минут чтения

Речь об истории 31-летней медсестры Адрианы Смит из штата Джорджия. Она почувствовала себя плохо, будучи беременной, и обратилась к врачам. Вскоре Смит умерла, но, несмотря на это, больница подключила ее тело к аппаратам жизнеобеспечения, чтобы дать плоду возможность доразвиться. По словам семьи, медучреждение ссылалось на закон штата Джорджия, запрещающий аборты после появления у плода сердцебиения.

Мальчик родился в июне и весил всего около 860 граммов. На платформе GoFundMe бабушка сообщила, что сегодня он весит уже около 5 килограммов, но домой Ченса пока не отпускают. Его собираются перевести в другую больницу для продолжения лечения. 

Закон Джорджии «о сердцебиении», принятый в 2019 году, запрещает прерывание беременности после появления сердцебиения плода, что может происходить уже на шестой неделе. Документ допускает ограниченные исключения, в том числе при угрозе жизни матери. Семья Смит утверждает, что у нее не было возможности принимать решения о медицинской помощи Адриане после установления смерти мозга.

«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
«Богиня богатства» обманула тысячи пенсионеров и сбежала из страны
Она вела роскошный образ жизни и хотела купить настоящий замок. Недвижимость ее и погубила
Мир13 минут чтения

При этом ранее представитель генерального прокурора Джорджии заявлял, что в законе нет требования поддерживать женщину на жизнеобеспечении в случае смерти мозга. Он подчеркнул, что отключение аппаратов в подобных ситуациях не считается действием, направленным на прекращение беременности.

По данным CBS News, в США полностью запрещены аборты в 13 штатах. Еще 7 штатов, включая Джорджию, ограничивают допустимый срок их проведения.

