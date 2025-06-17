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Мир

Ребенок мертвой женщины родился в США

2 минуты чтения 18:25

В Джорджии родился ребенок Адрианы Смит. В феврале врачи констатировали у женщины смерть мозга из-за тромбов, однако ее оставили на поддерживающих жизнеобеспечение аппаратах из-за местного законодательства, запрещающего делать аборт после того, как начинает прослушиваться сердцебиение плода. Об этом мать женщины Ньюкирк рассказала местному телеканалу 11 Alive.

По ее словам, ребенок родился 13 июня примерно в 04:40 утра в результате кесарева сечения. Его назвали Ченсом, вес младенца составил менее одного килограмма. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии для новорожденных.

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«Надеюсь, с ним все будет в порядке. Он просто борется. Мы просто хотим, чтобы за него молились. Продолжайте молиться за него. Он уже здесь», — рассказала Ньюкирк. Она добавила, что теперь готовится попрощаться с дочерью, которую должны отключить от аппаратов 17 июня.

Ранее «Холод» рассказывал историю Адрианы Смит, которая обратилась в больницу в феврале этого года и пожаловалась на сильные головные боли. Тогда 30-летняя медсестра находилась на восьмой неделе беременности. Врачи выписали ей лекарство и отправили домой, однако на следующий день она начала задыхаться.

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Врачи сделали женщине компьютерную томографию и выяснили, что в мозгу Адрианы образовались тромбы. После безуспешных попыток стабилизировать ее состояние медики констатировали смерть мозга Адрианы 19 февраля. При этом Ньюкирк считает, что это можно было предотвратить, если бы врачи отнеслись к ее дочери с большим вниманием и сделали ей томографию раньше.

Также Ньюкирк отмечала в своих интервью, что решение о поддержании жизнеобеспечения должны принимать родственники, а не врачи. Те, в свою очередь, заявили, что они обязаны держать Адриану на аппаратах в соответствии с законом штата об абортах, несмотря на то, что Ньюкирк обращала их внимание на возможные дефекты в развитии плода.

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