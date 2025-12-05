Названы самые безопасные страны мира

Институт экономики и мира определил топ-5 самых безопасных стран мира в 2025 году, сообщает Би-би-си.
Оценивались более 20 показателей, сгруппированных в три категории: уровень внутренней безопасности (включая преступность, терроризм и социальную стабильность), наличие текущих конфликтов и степень милитаризации, то есть военные расходы и вовлеченность государства в международные вооруженные противостояния.
Лидером рейтинга стала Исландия. Она удерживает первое место с 2008 года и продолжает улучшать показатели по всем ключевым критериям. Для исландцев безопасность — часть повседневной жизни. Инга Роус Антониусдоттир, уроженка страны и руководительница турагентства, в беседе с журналистами отметила, что суровые погодные условия зимой иногда могут создавать ощущение дискомфорта, но это не влияет на общее чувство защищенности.
«Вы можете без опасений гулять ночью. Вы увидите младенцев, мирно спящих в колясках у кафе и магазинов, пока их родители обедают или занимаются делами. А местная полиция не носит оружия», — рассказала она.
Второе место в списке заняла Ирландия. За последнее время страна значительно снизила уровень милитаризации, она также входит в число государств с минимальными внутренними и международными конфликтами. «Глубокое чувство общности и дружелюбия заставляет вас чувствовать себя комфортно, будь вы в маленьком городе или большом», — говорит житель графства Килдэр Джек Фицсимонс. По его словам, здесь по-прежнему принято помогать даже незнакомцам, а повседневная жизнь течет спокойно и построена на доверии. Кстати, в 2025 году Ирландия также вошла в топ-3 самых богатых стран.
Новая Зеландия в этом году поднялась на третье место благодаря снижению протестной активности и усилению общественной безопасности. «Здесь дети ходят в школу пешком, люди оставляют двери незапертыми, а водители останавливаются, чтобы помочь на дороге», — говорит местная жительница Миша Манникс-Опи.
Австрия заняла четвертое место, уступив место Новой Зеландии, но, тем не менее, сохранив высокие показатели. Конституционный нейтралитет, то есть буквально закрепленное в основном законе страны обязательство не вступать в военные союзы и не участвовать в вооруженных конфликтах, позволяет стране сосредоточиться на внутренних социальных программах. Местный житель Армин Пфуртшеллер говорит, что чувство безопасности здесь ощущают даже туристы: «Через пару дней у людей опускаются плечи, стресс исчезает, и они снова спят как дети».
Пятерку лидеров замыкает Швейцария. В десятку вошли также Сингапур, Португалия, Дания, Словения и Финляндия. Ранее Международный валютный фонда назвал самые богатые страны 2025 года по уровню дохода на душу населения.