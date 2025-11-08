Названы самые богатые страны мира в 2025 году

Семь из десяти самых богатых стран мира по уровню дохода на душу населения находятся в Европе. Об этом говорят обновленные данные Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.

На первом месте в рейтинге оказался Лихтенштейн, где валовой внутренний продукт на душу населения составил 231 713 долларов. Высокий показатель связан с тем, что около 60% рабочей силы страны составляют приезжие, ежедневно пересекающие границу, что искусственно увеличивает средний уровень дохода. На второй позиции расположился Люксембург, где действует схожая экономическая модель.

На третьем месте оказалась Ирландия с ВВП на душу населения 129 132 доллара. Экономический рост страны связан с присутствием крупных технологических компаний, например, таких как Google и Meta, разместивших там свои европейские штаб-квартиры благодаря благоприятной налоговой политике.

В десятку лидеров также вошли Швейцария, Исландия и Сингапур. Их показатели, по данным МВФ, отражают реальные доходы населения и не зависят от налоговых льгот или массового притока иностранных работников. Особенно выделяется Сингапур, где средний доход с 1980 года увеличился в 19 раз благодаря превращению города-государства в один из крупнейших мировых центров финансов и торговли.

Экономисты отмечают, что большинство стран из списка объединяет относительно небольшое население, развитая социальная система и высокий уровень инвестиций в человеческий капитал. По оценке МВФ, совокупный ВВП на душу населения в этих государствах в 2025 году значительно превышает среднемировой показатель, который составляет около 15 тысяч долларов. Россия занимает в рейтинге МВФ 68 строчку с ВВП на душу населения 17 445 долларов.