Roblox перестал работать в России

Сверхпопулярная среди детей и подростков и одна из самых массовых многопользовательских компьютерных игр в истории — Roblox — перестала работать в России. Так, РИА «Новости» сообщило, что на проблемы с доступом к игре поступили уже тысячи жалоб из десятков российских городов.

Официальных сообщений от российских властей о блокировке Roblox пока не поступало, но 29 ноября в Роскомнадзоре (РКН) заявили, что игра мешает «духовно-нравственному развитию детей». Так, представители РКН утверждали, что в Roblox нашли «неподобающий» для детей контент.

«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — заявили тогда в ведомстве.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном Общество 21 минута чтения

В ноябре 2024 года стало известно, что 17-летний подросток из Башкортостана уговорил 10-летнюю девочку прислать ему свои интимные фотографии в обмен на игровую валюту в Roblox.

В апреле британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой обвинила администрацию Roblox в недостаточных усилиях по защите детей от неприемлемого контента. По данным издания, исследователи обнаружили, что платформа не разработала систему, позволяющую эффективно отслеживать реальный возраст игроков. Из-за этого взрослые могут свободно общаться с детьми и получать информацию об их аккаунтах.

«Эффект Долиной» Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она Интернет и мемы 7 минут чтения

В октябре аналогичные обвинения в адрес платформы легли в основу судебного иска, который против Roblox подали власти американского штата Кентукки. По словам генерального прокурора штата, отсутствие работающей системы проверки возраста пользователей делает играющих в Roblox детей уязвимыми для сексуализированного насилия и не создает достаточного количества защитных барьеров для предотвращения других правонарушений.