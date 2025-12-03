EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Roblox перестал работать в России

2 минуты чтения 12:23 | Обновлено: 12:25

Сверхпопулярная среди детей и подростков и одна из самых массовых многопользовательских компьютерных игр в истории — Roblox — перестала работать в России. Так, РИА «Новости» сообщило, что на проблемы с доступом к игре поступили уже тысячи жалоб из десятков российских городов.

Официальных сообщений от российских властей о блокировке Roblox пока не поступало, но 29 ноября в Роскомнадзоре (РКН) заявили, что игра мешает «духовно-нравственному развитию детей». Так, представители РКН утверждали, что в Roblox нашли «неподобающий» для детей контент.

«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — заявили тогда в ведомстве.

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
Общество21 минута чтения

В ноябре 2024 года стало известно, что 17-летний подросток из Башкортостана уговорил 10-летнюю девочку прислать ему свои интимные фотографии в обмен на игровую валюту в Roblox.

В апреле британская газета The Guardian опубликовала статью, в которой обвинила администрацию Roblox в недостаточных усилиях по защите детей от неприемлемого контента. По данным издания, исследователи обнаружили, что платформа не разработала систему, позволяющую эффективно отслеживать реальный возраст игроков. Из-за этого взрослые могут свободно общаться с детьми и получать информацию об их аккаунтах.

«Эффект Долиной»
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
Интернет и мемы7 минут чтения

В октябре аналогичные обвинения в адрес платформы легли в основу судебного иска, который против Roblox подали власти американского штата Кентукки. По словам генерального прокурора штата, отсутствие работающей системы проверки возраста пользователей делает играющих в Roblox детей уязвимыми для сексуализированного насилия и не создает достаточного количества защитных барьеров для предотвращения других правонарушений.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Общество
Реклама навязала женщинам бритье ног и подмышек
Волосы считались нормой, пока маркетологи не убедили мир в обратном
00:01
«Эффект Долиной»
Интернет и мемы
«Эффект Долиной»
Певица продала квартиру из-за мошенников, а потом отсудила ее обратно, оставив новую хозяйку ни с чем. Теперь все хотят быть как она
00:01 2 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Повязанные кровью
Криминал
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
17:00 30 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Бывший силовик убил королеву красоты
Криминал
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
00:01 29 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: пропавшего из публичного поля Лаврова обвинили в саботаже