Roblox назвали опасным для детей

Администрация игровой платформы Roblox предпринимает недостаточно усилий для защиты детей от неприемлемого контента, сообщает The Guardian со ссылкой на данные исследования агентства Revealing Reality.

Исследователи заявили, что платформа не разработала систему, позволяющую эффективно отслеживать реальный возраст игроков. Из-за этого взрослые могут свободно общаться с детьми в Roblox, несмотря на изменение настроек платформы в ноябре прошлого года. Алгоритмы платформы, по их данным, уязвимы и позволяют получить информацию об аккаунте ребенка. Представители Roblox назвали проблему «выходящей за рамки» платформы, а систему проверки возраста — проблемой всей индустрии.

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В рамках эксперимента сотрудники Revealing Reality создали на платформе Roblox три аккаунта, которые содержали данные вымышленных людей 10, 13 и 40 лет. Вне рамок тестирования алгоритмов работы платформы учетные записи взаимодействовали только друг с другом, исключив общение с другими игроками.

Исследователи обнаружили, что аккаунты детей могут оказываться в виртуальном пространстве с сексуализированным контентом, слушать разговоры других игроков, связанные с сексуальной активностью. Журналисты отмечают, что ограничения на общение с другими игроками, введенные Roblox для детей до 13 лет, легко обойти.

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Представители Revealing Reality также сообщили, что тестовый аккаунт взрослого смог запросить данные тестового профиля ребенка, используя несложные методы. Они считают значительными риски для детей, которые пользуются Roblox,

Представители платформы в комментарии по итогам исследования сослались на то, что проблема борьбы со злоумышленниками в интернете может быть решена только при совместном работе участников отрасли и правительств стран. Они пообещали продолжить совершенствовать протоколы модерации и улучшать способы обеспечения безопасности пользователей Roblox.