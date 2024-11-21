Школьник уговорил 10-летнюю девочку отправить нюдсы в обмен на валюту в игре

17-летний одиннадцатиклассник из Башкирии, чье имя не уточняется, связался с 10-летней школьницей и предложил ей прислать валюту в онлайн-игре Roblox в обмен на нюдсы. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По данным телеграм-канала, школьница сначала не соглашалась, но подросток, как пишет Shot, «был крайне настойчив с каждым разом и обещал, что закинет робуксов [Robux] на счет с лихвой». В итоге ему удалось уговорить девочку прислать фото и видео половых органов. Однако свое обещание прислать онлайн-валюту старшеклассник не сдержал.
После того, как девочка не получила обещанную валюту для игры, она рассказала о произошедшем родителям. Школьника задержали и возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Shot пишет, что подросток «из благополучной полной семьи, на учетах не состоит».
Валюта Robux позволяет игрокам платформы покупать улучшения (одежду, аксессуары, особые способности) для своих персонажей на онлайн-платформе. Купить Robux можно на сайте платформы.
Ранее стало известно, что в Казахстане ученик 10-го класса спецшколы угрожал своим одноклассникам и «длительное время оказывал психологическое давление», а затем заставлял их набивать татуировки с адресом его аккаунта в инстаграме.
В сентябре этого года в Башкирии мать одного из школьников обратилась в полицию после того, как в сеть попали видеозаписи, на которых старшеклассники избивали других школьников ради развлечения. Родственники избитых школьников тогда опасались, что дело могут «замять» из-за обширных связей родителей старшеклассников.