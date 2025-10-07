EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

США обвинили Roblox в опасности для детей

2 минуты чтения 14:28 | Обновлено: 16:41

Власти американского штата Кентукки подали гражданский иск против популярной игровой платформы Roblox. В иске указано, что она может быть опасна для детей, отмечает Fox Business со ссылкой на текст жокумента.

Генеральный прокурор штата Рассел Коулман заявил, что Roblox фактически не обеспечивает реальную работу системы проверки возраста пользователей. Это, по его мнению, делает пользующихся платформой детей уязвимыми для сексуализированного насилия и не создает достаточного количества защитных барьеров для предотвращения других правонарушений.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

Журналисты отмечают, что ребенок может зарегистрироваться в Roblox после ввода своего имени, даты рождения и пароля — власти считают такую систему проверки реального возраста недостаточной. Юристы уверены, что платформу следует обязать внедрить более строгие барьеры и критерии для проверки возраста, а также получать согласие родителей несовершеннолетних детей на пользование ею.

В качестве примера опасного контента на платформе в иске приводятся «симуляторы убийства» Чарли Кирка, консервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа, который был застрелен в начале сентября 2025 года. Власти Кентукки утверждают, что администрация Roblox знала о том, что на площадке присутствует опасный для детей контент, но не сообщила об этом регуляторам и общественности.

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

Журналисты отмечают, что ранее аналогичные иски подали несколько семей (их количество в материале не раскрывается, оно охарактеризовано как «многочисленное») и штат Луизиана. В них утверждалось, что Roblox ежедневно пользуются 85 миллионов людей, многие из которых «надеются эксплуатировать детей».

Fox со ссылкой на последний годовой отчет Roblox пишет, что более половины пользователей платформы не достигли возраста 17 лет, а пятая часть — младше 10 лет. Представители Roblox заявляли, что не комментируют такие иски, но рассказывали, что совершенствуют свои системы удаления противоправного контента.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял