США обвинили Roblox в опасности для детей

Власти американского штата Кентукки подали гражданский иск против популярной игровой платформы Roblox. В иске указано, что она может быть опасна для детей, отмечает Fox Business со ссылкой на текст жокумента.

Генеральный прокурор штата Рассел Коулман заявил, что Roblox фактически не обеспечивает реальную работу системы проверки возраста пользователей. Это, по его мнению, делает пользующихся платформой детей уязвимыми для сексуализированного насилия и не создает достаточного количества защитных барьеров для предотвращения других правонарушений.

Под снегом Солдатской горы В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал Криминал 17 минут чтения

Журналисты отмечают, что ребенок может зарегистрироваться в Roblox после ввода своего имени, даты рождения и пароля — власти считают такую систему проверки реального возраста недостаточной. Юристы уверены, что платформу следует обязать внедрить более строгие барьеры и критерии для проверки возраста, а также получать согласие родителей несовершеннолетних детей на пользование ею.

В качестве примера опасного контента на платформе в иске приводятся «симуляторы убийства» Чарли Кирка, консервативного активиста и сторонника президента США Дональда Трампа, который был застрелен в начале сентября 2025 года. Власти Кентукки утверждают, что администрация Roblox знала о том, что на площадке присутствует опасный для детей контент, но не сообщила об этом регуляторам и общественности.

Маньяка не могут найти 13 лет Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал Криминал 24 минуты чтения

Журналисты отмечают, что ранее аналогичные иски подали несколько семей (их количество в материале не раскрывается, оно охарактеризовано как «многочисленное») и штат Луизиана. В них утверждалось, что Roblox ежедневно пользуются 85 миллионов людей, многие из которых «надеются эксплуатировать детей».

Fox со ссылкой на последний годовой отчет Roblox пишет, что более половины пользователей платформы не достигли возраста 17 лет, а пятая часть — младше 10 лет. Представители Roblox заявляли, что не комментируют такие иски, но рассказывали, что совершенствуют свои системы удаления противоправного контента.