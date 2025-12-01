EN
СМИ рассказали о влиянии «эффекта Долиной» на рынок недвижимости и интернет-культуру

2 минуты чтения 10:48 | Обновлено: 12:00
История с народной артисткой России Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру, а затем вернула ее через суд, заявив, что пошла на сделку «под влиянием мошенников», оказала серьезное влияние на российский рынок недвижимости, которое уже успели назвать «эффектом Долиной», сообщает РБК. 

Издание напоминает, что свою пятикомнатную квартиру в Москве Долина продала Полине Лурье еще в конце лета за более чем 100 миллионов рублей. После этого певица обратилась в суд, заявив, что действовала под влиянием мошенников, которым и отдала все деньги, полученные от продажи. Суд постановил вернуть жилье Долиной, а покупательнице рекомендовал взыскивать потерянные деньги с мошенников.

Адвокаты покупательницы пытались оспаривать это решение в судах вышестоящей инстанции, однако не добились успеха. С тех пор схема с возвратом добросовестно приобретенного жилья его прежнему владельцу под предлогом того, что он действовал «под влиянием мошенников», молниеносно распространилась по всей России. Как сообщает РБК, сейчас в российских судах рассматривается не менее 150 подобных исков.

Повязанные кровью
Повязанные кровью
На трассе в Подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Оказалось, преступления совершает банда, участники которой были у всех на виду
Криминал29 минут чтения

История с Долиной, жертвой необдуманных действий которой стала добросовестная покупательница, вызвала бурное обсуждение в российском сегменте интернета. Так, некоторые пользователи и компании попытались «отменить» певицу. Покупатели билетов на ее концерты начали их сдавать, а некоторые сервисы доставки и рестораны вычеркнули дом, где находится злополучная квартира, из списка доступных адресов.

Я переехал в США, и мне не понравилось
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
Общество12 минут чтения

Одновременно рунет наводнили мемы и ролики, высмеивающие Долину, во многих из них авторы описывают дорогостоящие покупки, такие как перелет на отдых в бизнес-классе, как совершенные «под влиянием мошенников», и просят «вернуть деньги».

Кроме того, у дома, в котором находится квартира Долиной, как передает РБК, ненадолго образовался стихийный «мемориал». Люди стали приносить туда мягкие игрушки, тапочки и игрушечные домики, в надежде, что после этого их собственные сделки по покупке жилья завершатся успешно.

Фото:Okras / Wikimedia Commons

