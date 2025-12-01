Бывшая девушка миллиардера рассказала о его 300 детях

Китайские медиа обсуждают конфликт между известным предпринимателем из игровой индустрии Сюй Бо и его бывшей партнершей Тан Цзин. Бизнесмен попытался взыскать с женщины около 42 миллионов долларов. Она отказалась платить и заявила, что Сюй является отцом более чем трех сотен детей. На них и тратились все деньги. Об этом сообщает South China Morning Post.

Сюй Бо основал компанию Duoyi Network, создал популярную игру Fantasy Westward Journey и в 2010-х годах входил в число самых успешных представителей китайского IT-сектора, отмечает издание. Доходы его компании достигали 300 миллионов долларов в год.

По информации издания, Сюй и Тан познакомились в 2009 году на сайте знакомств и прожили вместе 14 лет, однако официально они не вступали в брак. По словам бизнесмена, за период с 2012 по 2018 год он перевел Тан порядка 116 миллионов долларов. Часть этих денег она не вернула, и это стало основанием для иска.

Тан Цзин заявила, что возвращать деньги не намерена. По ее версии, все средства шли на нужды «большой семьи», о которой говорил сам Сюй. Она утверждает, что бизнесмен является биологическим отцом более 300 детей, значительная часть которых даже не имеет официальной регистрации. По словам Тан, она сама воспитывает 11 детей от Сюя и одновременно судится с ним из-за двух дочерей. Она также подчеркнула, что один из поданных им исков уже был отклонен.

Ее слова пока не получили подтверждения. При этом известно, что Сюй открыто выступает за полигамные отношения и неоднократно призывал женщин рожать больше детей. Ранее он даже искал партнеров онлайн, заявляя, что хочет иметь 50 сыновей и рассчитывает, что не менее десяти из них станут успешными.



В прошлом году в центре внимания оказался основатель Telegram Павел Дуров, который заявил, что является биологическим отцом сотен детей, поскольку неоднократно участвовал в программах донорства спермы. Позже также стало известно, что он поддерживает всех своих детей одинаковой суммой — десять тысяч долларов в месяц.