Массовая стрельба произошла на детском дне рождения в США

2 минуты чтения 13:43

В городе Стоктон в штате Калифорния в США произошла массовая стрельба во время празднования детского дня рождения, сообщил вице-мэр Стоктона Джейсон Ли. По данным Офиса шерифа округа Сан-Хоакин, в результате инцидента погибли четыре человека, еще 14 получили огнестрельные ранения.

Отмечается, что информацию о стрельбе диспетчерский центр Офиса получил 29 ноября около 18:00 по местному времени. «Предварительные данные указывают на то, что это могло быть целенаправленным инцидентом», — сообщили в Офисе шерифа.

Там уточнили, что стрельба произошла во время «семейного торжества». Вице-мэр Ли, со своей стороны, сообщил, что «массовая стрельба» произошла на детском дне рождения, однако деталей инцидента он пока не привел.

«Я опустошен и возмущен, узнав о массовой стрельбе на детском дне рождения. День рождения никогда не должен быть местом, где семьи боятся за свою жизнь. <…> Я нахожусь в контакте с сотрудниками и службами общественной безопасности, чтобы понять, что именно произошло, и я буду добиваться ответов», — написал чиновник на своей странице в фейсбуке.

Бывший силовик убил королеву красоты
Бывший силовик убил королеву красоты
Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится
Криминал13 минут чтения

Власти пока не установили личности подозреваемых в стрельбе. Следственные подразделения и криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

Город Стоктон, в котором проживают около 320 тысяч человек, расположен примерно в 64 километров к югу от Сакраменто.

Еще одна смертельная стрельба ранее произошла недалеко от Белого дома. 26 ноября неизвестный открыл огонь по военнослужащим Национальной гвардии США, одна из них погибла.

Позже президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что подозреваемым оказался уроженец Афганистана, его задержали. 

После инцидента американский лидер заявил о необходимости повторной проверки всех афганцев, прибывших в страну при предыдущем президенте Джо Байдене, и отметил, что власти намерены выдворять тех, кто, по его словам, «не приносит пользы стране».

