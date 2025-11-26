EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Возле Белого дома в США произошла стрельба

2 минуты чтения 23:48 | Обновлено: 00:35 27 ноября

Неизвестные открыли стрельбу недалеко от Белого дома в Вашингтоне, погибли двое военнослужащих Нацгвардии, сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети Х.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что оба военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, в которых стреляли сегодня в Вашингтоне, погибли от полученных ранений. Эти храбрые жители Западной Вирджинии погибли во время службы своей стране. Мы находимся в постоянном контакте с федеральными властями по мере продолжения расследования», — написал губернатор.

По данным управления полиции Вашингтона, стрельба произошла 26 ноября на пересечении 17-й и 1-й улиц, в нескольких кварталах от Белого дома. Один подозреваемый задержан, место происшествия оцепили.

Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
Криминал6 минут чтения

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что подозреваемый серьезно ранен, «но, несмотря на это, понесет очень суровое наказание». Сам президент сейчас находится в резиденции Мар-о-Лаго во Флориде, куда он прибыл для празднования Дня благодарения 27 ноября.

Мотивы стрельбы в солдат Нацгвардии США пока неизвестны. The New York Times пишет, что сегодня местные власти должны провести пресс-конференцию, на которой озвучат детали расследования преступления.

Войска Нацгвардии были развернуты в Вашингтоне с середины августа по поручению Трампа. Он объяснял свое решение тем, что в городе наблюдается высокий уровень преступности. 

Газета пишет, что это решение вызвало серьезные споры. Отмечается, что всего более двух тысяч гвардейцев должны были патрулировать улицы, станции метро и туристические зоны в центре столицы.

На прошлой неделе федеральный судья округа Колумбия заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне. В решении суда указано, что распоряжение президента, вероятно, незаконно, в том числе из-за ограничений президентских полномочий в вопросах управления местной Национальной гвардией округа Колумбия и опасений по поводу прав города на самоуправление.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Общество
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01 27 ноября
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии