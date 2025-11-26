Возле Белого дома в США произошла стрельба

Неизвестные открыли стрельбу недалеко от Белого дома в Вашингтоне, погибли двое военнослужащих Нацгвардии, сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети Х.

«С глубокой скорбью мы подтверждаем, что оба военнослужащих Национальной гвардии Западной Вирджинии, в которых стреляли сегодня в Вашингтоне, погибли от полученных ранений. Эти храбрые жители Западной Вирджинии погибли во время службы своей стране. Мы находимся в постоянном контакте с федеральными властями по мере продолжения расследования», — написал губернатор.

По данным управления полиции Вашингтона, стрельба произошла 26 ноября на пересечении 17-й и 1-й улиц, в нескольких кварталах от Белого дома. Один подозреваемый задержан, место происшествия оцепили.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что подозреваемый серьезно ранен, «но, несмотря на это, понесет очень суровое наказание». Сам президент сейчас находится в резиденции Мар-о-Лаго во Флориде, куда он прибыл для празднования Дня благодарения 27 ноября.

Мотивы стрельбы в солдат Нацгвардии США пока неизвестны. The New York Times пишет, что сегодня местные власти должны провести пресс-конференцию, на которой озвучат детали расследования преступления.

Войска Нацгвардии были развернуты в Вашингтоне с середины августа по поручению Трампа. Он объяснял свое решение тем, что в городе наблюдается высокий уровень преступности.

Газета пишет, что это решение вызвало серьезные споры. Отмечается, что всего более двух тысяч гвардейцев должны были патрулировать улицы, станции метро и туристические зоны в центре столицы.

На прошлой неделе федеральный судья округа Колумбия заблокировал размещение нацгвардии в Вашингтоне. В решении суда указано, что распоряжение президента, вероятно, незаконно, в том числе из-за ограничений президентских полномочий в вопросах управления местной Национальной гвардией округа Колумбия и опасений по поводу прав города на самоуправление.