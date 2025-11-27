EN
Трамп объявил о массовых депортациях после стрельбы у Белого дома

2 минуты чтения 08:09

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к американцам после стрельбы, произошедшей накануне вблизи Белого дома. Он подтвердил, что напавший на военнослужащих Национальной гвардии США является уроженцем Афганистана.

Во время своей речи Трамп заявил о необходимости повторной проверки всех афганцев, прибывших в страну при предыдущем президенте Джо Байдене, и подчеркнул, что власти намерены выдворять тех, кто, по его словам, не приносит пользы стране.

«Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не хотите знать. Ни одна страна не может терпеть такой риск для своего выживания… Мы должны заново провести проверку каждого иностранца, который въехал в США из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, кому здесь не место, или кто не приносит пользы нашей стране», — заявил Трамп.

Глава Белого дома также сказал, что произошедшая стрельба подчеркивает «единственную величайшую угрозу национальной безопасности» США, добавив, что суд над нападавшим будет быстрым и неизбежным.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

Стрельба в Вашингтоне, в результате которой погибли двое военнослужащих Нацгвардии, произошла вечером 26 ноября. «Эти храбрые жители Западной Вирджинии погибли во время службы своей стране. Мы находимся в постоянном контакте с федеральными властями по мере продолжения расследования», — написал в соцсети X губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси. Позже Трамп заявил, что в столицу США дополнительно направили 500 бойцов Нацгвардии.

