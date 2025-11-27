EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Госмессенджер Max провалил задачу по завоеванию многомиллионной аудитории

2 минуты чтения 18:33

Каналы в государственном мессенджере Max читают только 4% россиян, то есть около 5,8 миллиона человек — это примерно население Санкт-Петербурга. Несмотря на масштабное продвижение сервиса со стороны государства, россияне так и не увидели в Max значимой площадки для потребления контента, сообщает «Агентство» со ссылкой на данные компании Russian Field. 

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
Интернет и мемы8 минут чтения

Всего мессенджером пользуются 31% россиян (по данным Mediascope за октябрь  — 39%), однако большинство из них ограничивается звонками и перепиской с близкими. Ленты каналов открывают лишь 4% опрошенных пользователей, а собственные каналы и вовсе ведет лишь 1%.

Даже среди активных пользователей популярность каналов в Max остается низкой. По данным аналитического сервиса Maxstat, на крупнейшие площадки — официальный канал Кремля и Z-блогера Юрия Подоляки — подписаны примерно по 580 тысяч человек. Это означает, что только каждый десятый пользователь, который вообще читает каналы в Max, подписан на самые крупные из них, резюмирует «Агентство».

Для сравнения, в Telegram каналы читают десятки миллионов россиян. Согласно Mediascope, в октябре 2024 года 73% ежедневных пользователей мессенджера Павла Дурова просматривали ленты каналов, а среднесуточная аудитория сервиса составляла более половины населения России старше 12 лет. Общий месячный охват мессенджера WhatsApp в России в минувшем октябре составил 78% населения, свидетельствуют данные Mediascope.

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
Мир5 минут чтения

По данным провластного фонда «Общественное мнение» (ФОМ), осенью прошлого года телеграм-каналы читали около 38 миллионов россиян. Эти результаты появились на фоне активных попыток российских властей продвинуть Max как национальную замену Telegram. Чиновников и работников образования переводят в новый мессенджер, приложение встроено в госуслуги, а производители смартфонов обязаны предустанавливать его на все новые устройства. Параллельно с августа в стране заблокированы звонки в Telegram, а с октября под ограничения попали и текстовые сообщения.

В начале октября «Агентство», ссылаясь на данные сервиса MaxStat, писало, что мессенджеру Max сложно конкурировать с другими площадками даже после блокировки там отдельных функций.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Мир
Насилие над женщинами признали национальной катастрофой
Это произошло в стране, где их убивают каждые 2,5 часа
00:01
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Криминал
Подросток впал в кому после истязаний в «элитном» рехабе
Сотрудников подозревают в сексуализированном насилии и пытках, для которых была отдельная комната
14:37 26 ноября
Главный политический кризис Украины с начала войны
Политика
Главный политический кризис Украины с начала войны
Друзей Зеленского заподозрили в коррупции. Теперь оппозиция требует отставки правительства
00:01 26 ноября
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Общество
Мужчина без рук и ног «вырастил дочерей в одиночку»
Соцсети восхищаются им и ставят в пример. Но на самом деле все было не так
00:01 25 ноября
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Общество
Я эмигрировал в Литву в 64 года
Теперь пытаюсь строить новую жизнь, но не теряю надежды вернуться на родину
00:01 24 ноября
Тело на обочине
Криминал
Тело на обочине
На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше
17:00 23 ноября

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Горящие новости
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
«Стиральную машину для людей» показали в Японии
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России