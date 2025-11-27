Госмессенджер Max провалил задачу по завоеванию многомиллионной аудитории

Каналы в государственном мессенджере Max читают только 4% россиян, то есть около 5,8 миллиона человек — это примерно население Санкт-Петербурга. Несмотря на масштабное продвижение сервиса со стороны государства, россияне так и не увидели в Max значимой площадки для потребления контента, сообщает «Агентство» со ссылкой на данные компании Russian Field.
Всего мессенджером пользуются 31% россиян (по данным Mediascope за октябрь — 39%), однако большинство из них ограничивается звонками и перепиской с близкими. Ленты каналов открывают лишь 4% опрошенных пользователей, а собственные каналы и вовсе ведет лишь 1%.
Даже среди активных пользователей популярность каналов в Max остается низкой. По данным аналитического сервиса Maxstat, на крупнейшие площадки — официальный канал Кремля и Z-блогера Юрия Подоляки — подписаны примерно по 580 тысяч человек. Это означает, что только каждый десятый пользователь, который вообще читает каналы в Max, подписан на самые крупные из них, резюмирует «Агентство».
Для сравнения, в Telegram каналы читают десятки миллионов россиян. Согласно Mediascope, в октябре 2024 года 73% ежедневных пользователей мессенджера Павла Дурова просматривали ленты каналов, а среднесуточная аудитория сервиса составляла более половины населения России старше 12 лет. Общий месячный охват мессенджера WhatsApp в России в минувшем октябре составил 78% населения, свидетельствуют данные Mediascope.
По данным провластного фонда «Общественное мнение» (ФОМ), осенью прошлого года телеграм-каналы читали около 38 миллионов россиян. Эти результаты появились на фоне активных попыток российских властей продвинуть Max как национальную замену Telegram. Чиновников и работников образования переводят в новый мессенджер, приложение встроено в госуслуги, а производители смартфонов обязаны предустанавливать его на все новые устройства. Параллельно с августа в стране заблокированы звонки в Telegram, а с октября под ограничения попали и текстовые сообщения.
В начале октября «Агентство», ссылаясь на данные сервиса MaxStat, писало, что мессенджеру Max сложно конкурировать с другими площадками даже после блокировки там отдельных функций.