Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален

Государственный мессенджер Max не справляется с конкуренцией в сфере распространения медиаконтента с другими площадками даже после блокировки функционала некоторых из них, пишет «Агентство» со ссылкой на данные нового сервиса MaxStat.

Каналы в Max имеют несопоставимо меньше подписчиков, чем каналы этих же людей или организаций в Telegram — нередко число может отличаться в десятки раз. Исключение — некоторые каналы государственных органов, но и они набирают аудиторию со значительными аномалиями.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры? Интернет и мемы 8 минут чтения

Наиболее заметного успеха добился официальный канал Кремля — за месяц он собрал более 440 тысяч подписчиков, больше, чем за несколько лет в Telegram. При этом 93% подписчиков Кремль набрал в первые четыре дня после регистрации, после чего почти не рос.

Запущенный в июле канал «Единой России» в Max набрал к 8 сентября лишь 5,3 тысячи подписчиков, а затем вырос до 45,5 тысячи за два дня и снова перестал привлекать подписчиков. Канал правительства России собрал 86% подписок в первые четыре дня и с тех пор также почти не растет.

Маньяка не могут найти 13 лет Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал Криминал 24 минуты чтения

Совокупная аудитория 35 государственных каналов в Max составляет 1,86 миллиона подписчиков, это 11% от их аудитории в Telegram. К ним «Агентство» относит также каналы чиновников, госкомпаний и госучреждений. Самый популярный блог чиновника, Дмитрия Медведева, насчитывает 95 тысяч подписчиков против 1,8 миллиона в Telegram.

Частные каналы, количество которых журналисты оценили в 65 единиц, смогли собрать в Max лишь 6,2% от своей аудитории в Telegram. Совокупная аудитория 100 самых популярных каналов в Max оказалась в 13 раз меньше их аудитории в Telegram. При этом, по данным сервиса Mediascope за август, аудитория Max якобы всего в два раза меньше, чем у Telegram.