EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален

2 минуты чтения 11:11

Государственный мессенджер Max не справляется с конкуренцией в сфере распространения медиаконтента с другими площадками даже после блокировки функционала некоторых из них, пишет «Агентство» со ссылкой на данные нового сервиса MaxStat.

Каналы в Max имеют несопоставимо меньше подписчиков, чем каналы этих же людей или организаций в Telegram — нередко число может отличаться в десятки раз. Исключение — некоторые каналы государственных органов, но и они набирают аудиторию со значительными аномалиями.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму
Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
Интернет и мемы8 минут чтения

Наиболее заметного успеха добился официальный канал Кремля — за месяц он собрал более 440 тысяч подписчиков, больше, чем за несколько лет в Telegram. При этом 93% подписчиков Кремль набрал в первые четыре дня после регистрации, после чего почти не рос.

Запущенный в июле канал «Единой России» в Max набрал к 8 сентября лишь 5,3 тысячи подписчиков, а затем вырос до 45,5 тысячи за два дня и снова перестал привлекать подписчиков. Канал правительства России собрал 86% подписок в первые четыре дня и с тех пор также почти не растет.

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

Совокупная аудитория 35 государственных каналов в Max составляет 1,86 миллиона подписчиков, это 11% от их аудитории в Telegram. К ним «Агентство» относит также каналы чиновников, госкомпаний и госучреждений. Самый популярный блог чиновника, Дмитрия Медведева, насчитывает 95 тысяч подписчиков против 1,8 миллиона в Telegram.

Частные каналы, количество которых журналисты оценили в 65 единиц, смогли собрать в Max лишь 6,2% от своей аудитории в Telegram. Совокупная аудитория 100 самых популярных каналов в Max оказалась в 13 раз меньше их аудитории в Telegram. При этом, по данным сервиса Mediascope за август, аудитория Max якобы всего в два раза меньше, чем у Telegram.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял