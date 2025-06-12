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Интернет и мемы

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму

Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры?
8 минут чтения 17:00
VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму

В Госдуме одобрили идею разработать национальный мессенджер — российский аналог китайского WeChat. Там, по ожиданиям властей, можно будет не только переписываться, но и подписывать документы, проводить банковские операции, заказывать еду и прочее. Официально проект еще не анонсировали, но, судя по всему, разработкой занимается VK — в марте 2025 года компания запустила мессенджер Max, который выглядит как копия телеграма. Безопасно ли это и заблокируют ли другие сервисы — в материале «Холода».

10 июня 2025 года Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о создании национального мессенджера. Первое чтение он прошел еще в 2024 году — правда, тогда в нем шла речь о другом: о защите прав потребителей и о том, как оформлять согласие на обработку персональных данных. Предложение разработать мессенджер появилось там только в конце мая.

По законопроекту единый мессенджер должен быть предустановлен на все смартфоны, ввезенные в Россию после 1 сентября 2025 года. Автор идеи, председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский, рассказал, что это будет «больше, чем национальный мессенджер», у которого «будет много интересных и уникальных функций».

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Пока власти официально не объявили, кто будет разрабатывать приложение. Но за несколько дней до того, как законопроект приняли, министр цифрового развития Максут Шадаев, отчитываясь перед Путиным об успехах в создании «суверенного российского интернета», рассказал о новом мессенджере от VK. Его описание соответствует тому, чего хотят в правительстве. 

Приложение называется Max — его анонсировали в марте 2025 года, и сейчас оно находится в стадии бета-теста, за время которого его скачали в Google Play более 100 тысяч раз. По интерфейсу оно выглядит как копия телеграма. Весной 2025 года «Ведомости» сообщили, что компания инвестировала в проект от одного до двух миллиардов рублей.

Пока это просто мессенджер — в нем можно переписываться и созваниваться. Но, по задумке властей, он должен стать похожим на китайский WeChat. 

Как в Китае

WeChat — приложение, выпущенное корпорацией Tencent в 2011 году. Его пользователи могут не только общаться и знакомиться, но и привязывать к аккаунту банковские счета, совершать покупки и получать оттуда доступ к госучреждениям. WeChat позиционируется как «суперприложение» — его описывают как смесь WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Skype, Google Maps, Tinder и Apple Pay.

Фото: Sinchen.Lin / Flickr

В 2025 году количество активных пользователей WeChat достигло 1,38 миллиарда человек в месяц. «Если вы играете за футбольную команду, подробности тренировок можно найти в WeChat; информация о школе для детей — в WeChat; свидания в стиле Tinder — в WeChat; оплата абсолютно всего, от тарелки лапши до одежды… в WeChat», — описывает функционал приложения Стивен Макдоннел, специальный корреспондент Би-би-си в Китае.

По задумке разработчиков, Max — как и WeChat — должны интегрировать с государственными сервисами: в приложении можно будет использовать цифровую подпись, чтобы подписывать документы. Там также можно будет проводить банковские операции, заказывать еду, заключать сделки по недвижимости и так далее. По сути оно должно объединить функционал «Госуслуг» и телеграма. 

«Наши граждане могут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов, которые могут заменить бумажный паспорт в простых бытовых ситуациях. Например, при подтверждении статуса школьника для бесплатного прохода в музеях или предъявлении прав на управление транспортом, покупки алкоголя или табака», — сказал Шадаев. 

Суперслежка в «суперприложении»

WeChat собирает всю информацию пользователей и при запросе передает ее китайским властям. В 2016 году Amnesty International оценила действия мессенджера по защите прав пользователей в ноль баллов из 100 возможных. 

Фото: Unsplash

В мессенджере также действуют цензурные ограничения: запрещены критика китайских властей, упоминание ЛГБТК и феминизма. Причем поводом для возбуждения уголовного дела могут быть даже сообщения из личных переписок. 

«Сотрудники спецслужб дословно повторяли мне слова из переписок с друзьями в WeChat», — рассказывает Ху Цзя, который провел в тюрьме три года по обвинению в подстрекательстве к мятежу

VK тоже давно сотрудничает с властями и цензурирует контент: так, компания регулярно блокировала страницы сторонников Алексея Навального и группы с «ЛГБТ-пропагандой» во «ВКонтакте». За посты, лайки и репосты в соцсети с начала 2010-х годов завели 20 тысяч дел (из 30 тысяч дел за интернет-активность).

Адвокат Станислав Селезнев из проекта «Сетевые свободы» считает «ВКонтакте» небезопасной платформой. Другие эксперты утверждают, что у российских силовиков есть возможность полного доступа ко всем данным пользователей в досудебном порядке.

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«Опасно не только постить, но и просто переписываться. Мне показывали интерфейс ментов, сделанный специально под “ВК”. Там авторизация для сотрудников, сквозная система поиска. Можно выбрать любого пользователя, посмотреть всю его переписку и получить доступ к его геолокации. Я уверен, что с Max будет то же самое», — рассказал «Холоду» директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев.

Заблокируют ли телеграм

Анонс единого национального мессенджера вызвал опасения, что после его релиза власти начнут блокировать конкурентов — телеграм и WhatsApp. Депутат госдумы Антон Горелкин прокомментировал слухи так: «Думаю, что если он [телеграм] будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет». По его мнению, главная задача — не блокировать, а «создать свой качественный продукт, который победит иностранное решение в честной конкуренции».

Фото: Unsplash

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев считает, что блокировка иностранных мессенджеров — дело времени: «Это очень вероятно — процентов на 80–90». По мнению эксперта, блокировка телеграма решает две задачи одновременно: закрывает крупный канал независимой информации и позволяет «ВК» получить приток пользователей для своих сервисов.

«Можно написать хороший мессенджер, но его главное конкурентное преимущество — аудитория. Есть простое правило: чем больше пользователей в приложении, тем оно полезнее для пользователя. И у них тут один большой рычаг — блокировка», — говорит Климарев

Ряду организаций уже запретили использовать WhatsApp и телеграм: с 1 июня 2025 года госорганы, банки и операторы связи не смогут обслуживать абонентов через иностранные мессенджеры. Из-за этого они вынуждены закрывать чат-боты и переносить их на другие платформы.

Власти пытались заблокировать телеграм в 2019 году, когда руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования. Тогда Роскомнадзор возложил обязанности по блокировке на операторов.

«Создали реестр, куда оператор связи должен заходить раз в пару часов и блокировать эти адреса на своем оборудовании. Телеграм просто менял точку подключения чаще, чем это отслеживали операторы», — рассказывает Михаил Климарев. По его словам, тогда операторы не спешили помогать Роскомнадзору в блокировках: «Для них это было невыгодно. Чем лучше ты блокируешь, тем менее привлекателен ты для клиентов».

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С 2019 года методы блокировки Роскомнадзора изменились. Появилось новое оборудование, которое позволило централизованно управлять трафиком в сетях операторов связи. Это позволило российским властям успешно блокировать мессенджеры: например, в 2024 году  телеграм был заблокирован в Чечне и Дагестане.

«Половина населения России уже умеет пользоваться VPN. Когда они заблокируют  телеграм — еще какая-то часть научится», — говорит Климарев. Он напоминает, что после года блокировок ютубом в России продолжает пользоваться большое количество людей, и считает, что многие смогут сохранить доступ к независимой информации.

Реакция общественности

Представители власти с энтузиазмом объясняют аудитории необходимость появления «суверенного мессенджера». Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отреагировал на принятие закона словами «Карфаген должен быть разрушен». В эфире «Соловьев.Live» он заявил: «Государство должно ухудшить связь  телеграма либо вообще его запретить. Рано или поздно все перейдут туда [в новый “суверенный мессенджер”]. Тут вопрос скорости перехода. Принудительно, быстро — или спокойно, медленно».

Фото: Pexels

При этом не вся провластная аудитория поддержала новый законопроект. Z-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.» написал: «Госдеды живут в своей параллельной реальности. Очевидно что никто из миллионов пользователей телеграмм не будет переходить в [смайлик с изображением фекалий] ВК, а просто будут пользоваться VPN» (правописание оригинала сохранено).

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Z-блогер Владислав Поздняков комментировал слухи о возможной блокировке  телеграма так: «Риск блока есть! И он высокий! Многое указывает на то, что всех хотят перегнать в парашный ВК». Однако вскоре блогер изменил свое мнение на противоположное. «Нам нужно всем переходить в государственный мессенджер Max. Я полностью поддерживаю государство и его инициативу в этом направлении. Во-первых, там не будет хохлов. Во-вторых, исключительно дружное и безопасное общение. Государство будет контролировать переписку каждого, и там не будет анонимов, которые будут тебя оскорблять», — говорит он в видео, опубликованном 11 июня.

Большинство обзоров сходятся на том, что, пока Max находится на стадии бета-тестирования, его техническое состояние не позволяет ему конкурировать с другими продуктами на равных: «На текущий момент никакого толкового функционала в Max просто нет. Все, что вы можете прямо сейчас в нем сделать, — это отправить кому-то сообщение. <…> Ваших знакомых здесь нет, потому что кто вообще этим будет пользоваться?» — говорит блогер Виталий Веселов.

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Фото:Getty Images
Автор:Илья Налетов

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