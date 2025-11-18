Продвижение России на фронте в Украине объяснили созданием «зоны смерти»

Российские военные в Украине, благодаря применению беспилотников, создали «зону смерти» вдоль линии соприкосновения, достигающую 20 километров в глубину. Это чрезвычайно затрудняет ротацию и снабжение обороняющихся украинских войск, что позволяет россиянам «выдавливать» их с позиций. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на экспертов и украинских военных.

По словам последних, доминирование российских дронов в небе над линией фронта приводит к тому, что украинские военные вынуждены проводить недели на передовой без ротации, а попытки ее провести приводят к большим потерям.

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

По словам научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, на данный момент у ВСУ нет эффективных способов противодействия новой тактике россиян.

«В настоящее время не существует доктрины, которая помогла бы выстроить глубокоэшелонированную оборону в условиях, когда на передовой очень мало пехотинцев, а противник <…> перерезает связь между линией фронта и тылом и активно выводит из строя операторов дронов на передовой», — пояснил он, отметив, что именно в таком эффективном применении дронов заключается «секрет продвижения» России.

В сложившейся ситуации, как отмечает Politico, больше всех страдают раненые украинские бойцы, которых из-за постоянной угрозы ударов беспилотников практически невозможно эвакуировать с передовой.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

Ранее Владимир Путин утверждал, что до половины уничтоженной украинской техники и стационарных объектов — результат работы российских операторов дронов. По его словам, беспилотники используются для выполнения широкого круга задач, в частности, разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.

Накануне Financial Times со ссылкой на украинских военных писала, что «главной проблемой» ВСУ на фронте в последнее время стал элитный отряд операторов дронов «Рубикон», который сосредоточился на ударах по тылам украинских позиций, перерезая линии снабжения и затрудняя эвакуацию и ротацию, а также открыл охоту на украинских операторов беспилотников.