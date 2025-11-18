Продвижение России на фронте в Украине объяснили созданием «зоны смерти»

Российские военные в Украине, благодаря применению беспилотников, создали «зону смерти» вдоль линии соприкосновения, достигающую 20 километров в глубину. Это чрезвычайно затрудняет ротацию и снабжение обороняющихся украинских войск, что позволяет россиянам «выдавливать» их с позиций. Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на экспертов и украинских военных.
По словам последних, доминирование российских дронов в небе над линией фронта приводит к тому, что украинские военные вынуждены проводить недели на передовой без ротации, а попытки ее провести приводят к большим потерям.
По словам научного сотрудника украинского Национального института стратегических исследований Николая Белескова, на данный момент у ВСУ нет эффективных способов противодействия новой тактике россиян.
«В настоящее время не существует доктрины, которая помогла бы выстроить глубокоэшелонированную оборону в условиях, когда на передовой очень мало пехотинцев, а противник <…> перерезает связь между линией фронта и тылом и активно выводит из строя операторов дронов на передовой», — пояснил он, отметив, что именно в таком эффективном применении дронов заключается «секрет продвижения» России.
В сложившейся ситуации, как отмечает Politico, больше всех страдают раненые украинские бойцы, которых из-за постоянной угрозы ударов беспилотников практически невозможно эвакуировать с передовой.
Ранее Владимир Путин утверждал, что до половины уничтоженной украинской техники и стационарных объектов — результат работы российских операторов дронов. По его словам, беспилотники используются для выполнения широкого круга задач, в частности, разведки, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, минирования и разминирования.
Накануне Financial Times со ссылкой на украинских военных писала, что «главной проблемой» ВСУ на фронте в последнее время стал элитный отряд операторов дронов «Рубикон», который сосредоточился на ударах по тылам украинских позиций, перерезая линии снабжения и затрудняя эвакуацию и ротацию, а также открыл охоту на украинских операторов беспилотников.