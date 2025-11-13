EN
EN
Мир

СМИ: новое элитное российское подразделение открыло охоту на украинских операторов дронов

13:59

Новое российское элитное подразделение «Рубикон», применяющее новейшие решения в области разработки и применения дронов, изменило ситуацию на фронте в Украине, превратив украинских операторов беспилотников из охотников в добычу. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на экспертов и украинских военных.

«”Рубикон” — наша главная проблема», — заявил изданию боец ВСУ Артем Карякин служащий под Покровском, который в последнее время стал ареной самых напряженных боев. «Если бы у русских не было таких опытных операторов дронов, их пехота не смогла бы проникнуть в город. Сейчас быть оператором дронов очень опасно», — добавил он.

По словам сотрудника Филадельфийского института исследований внешней политики Роба Ли, «Рубикон» насчитывает около пяти тысяч бойцов и в его распоряжении находятся огромные финансовые ресурсы вместе с новейшими моделями российских беспилотников.

Вместо пехоты на переднем краю «Рубикон» выбрал своей целью технику, дроны и их операторов, расположенных в тылу украинских позиций на глубине до 10 километров от линии фронта.

Как отмечают эксперты, новое российское подразделение не только воюет само, но и активно обучает операторов беспилотников из других частей и соединений. В результате преимущество в использовании беспилотных систем, которое с начала войны оставалось за украинскими военными, сходит на нет. 

«Это больше, чем просто подразделение. Это центр разработки всех видов беспилотных систем. Это означает анализ, разработку тактики, методов и процедур. Украинские подразделения говорят, что часто замечают качественные улучшения после того, как эти российские операторы дронов проходят обучение в “Рубиконе”», — сказал Ли.

Он также отметил, что «Рубикон» по характеру своих действий в корне отличается от остальной российской армии. «Они не действуют по бюрократической системе квот. Вместо этого они больше похожи на инновационные украинские подразделения беспилотников, которые могут реагировать быстрее и проявлять инициативу», — пояснил он.

Одной из основных задач «Рубикона» стало обнаружение и уничтожение украинских операторов дронов, пишет издание. Российские пилоты выслеживают своих украинских визави, укрывающихся в подвалах и лесах, и либо атакуют их сами, либо передают координаты в другие подразделения для нанесения авиа- и артиллерийских ударов.

