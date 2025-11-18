Мужчина попросил родственников не путешествовать всем вместе и потерял 18 из них в одной аварии

Житель индийского города Хайдарабад, 35-летний Саид Рашид, потерял в автокатастрофе 18 родственников, которые отправились в Саудовскую Аравию, чтобы совершить умру — исламское паломничество, связанное с посещением священного города мусульман Мекки. До этого мужчина просил своих родственников не путешествовать всем вместе, передает Hindustan Times.
По данным издания, Рашид проводил свою семью на самолет 9 ноября. Газета DNA India пишет, что близкие мужчины ехали по трассе недалеко от города Медина, когда их автобус врезался в цистерну, перевозившую нефть.
Рашид вспомнил, как некоторое время назад настоятельно просил своих родственников не путешествовать вместе, особенно с детьми. «Я и представить себе не мог, что вижу их в последний раз. По крайней мере, некоторые из них выжили бы, если бы послушались», — рассказал мужчина.
По данным СМИ, среди погибших оказались в том числе родители Рашида, его брат и невестка, трое их детей и другие члены семьи. Как пишет DNA India, среди жертв аварии были также житель США и его семья. Всего в автобусе находились 46 пассажиров, из которых выжить удалось лишь одному — мужчина сумел разбить окно и выбраться из горящего автобуса. Он получил ожоги рук и сейчас находится на лечении в местной больнице. Родственники назвали его спасение «настоящим чудом».
Ранее сообщалось, что в Пермском крае пассажирский автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик недалеко от деревни Черепахи. В результате аварии погибли семь человек. По данным местных властей, среди них был ребенок. Ранения получили 15 пассажиров.