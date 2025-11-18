Мужчина попросил родственников не путешествовать всем вместе и потерял 18 из них в одной аварии

Житель индийского города Хайдарабад, 35-летний Саид Рашид, потерял в автокатастрофе 18 родственников, которые отправились в Саудовскую Аравию, чтобы совершить умру — исламское паломничество, связанное с посещением священного города мусульман Мекки. До этого мужчина просил своих родственников не путешествовать всем вместе, передает Hindustan Times.

По данным издания, Рашид проводил свою семью на самолет 9 ноября. Газета DNA India пишет, что близкие мужчины ехали по трассе недалеко от города Медина, когда их автобус врезался в цистерну, перевозившую нефть.

Не осталось даже костей Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила Криминал 26 минут чтения

Рашид вспомнил, как некоторое время назад настоятельно просил своих родственников не путешествовать вместе, особенно с детьми. «Я и представить себе не мог, что вижу их в последний раз. По крайней мере, некоторые из них выжили бы, если бы послушались», — рассказал мужчина.

По данным СМИ, среди погибших оказались в том числе родители Рашида, его брат и невестка, трое их детей и другие члены семьи. Как пишет DNA India, среди жертв аварии были также житель США и его семья. Всего в автобусе находились 46 пассажиров, из которых выжить удалось лишь одному — мужчина сумел разбить окно и выбраться из горящего автобуса. Он получил ожоги рук и сейчас находится на лечении в местной больнице. Родственники назвали его спасение «настоящим чудом».

Я переехала в Польшу и счастлива Мы с мужем купили дом и подружились с соседями. Тут недорого и нет русофобии Общество 12 минут чтения

Ранее сообщалось, что в Пермском крае пассажирский автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик недалеко от деревни Черепахи. В результате аварии погибли семь человек. По данным местных властей, среди них был ребенок. Ранения получили 15 пассажиров.