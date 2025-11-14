EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Пассажирский автобус врезался в грузовик в Пермском крае

2 минуты чтения 21:17 | Обновлено: 21:39

Рейсовый пассажирский автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик рядом с деревней Черепахи в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По предварительным данным СК, водитель автобуса «Соболь», двигавшийся из Перми в направлении Екатеринбурга, по неизвестным причинам покинул свою полосу. В произошедшем ДТП погибли не менее шести человек, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Три вагона смерти
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
Общество20 минут чтения

Инцидент подтвердил и губернатор региона Дмитрий Манохин. В своем телеграм-канале он написал, что властям известно о погибшем ребенке. Позже ТАСС обновило свою информацию и указало, что в ДТП погибли семь человек, еще 15 получили повреждения.

В СК отчитались о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Инцидент произошел вечером 14 ноября.

Журналисты со ссылкой на слова очевидца сообщают, что столкновение произошло на 55-м километре трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Движение на месте ДТП затруднено. ТАСС отмечает, что точное количество пострадавших еще уточняется, им оказывают помощь прибывшие бригады оперативных служб.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Телеграм-канал «ЧП Пермь» сообщает, что пострадавших доставили в больницу Кунгура. При этом часть из них, вероятно, позже транспортируют в краевую больницу. В районе аварии организована работа оперативного штаба.

Также 14 ноября стало известно о ДТП с участием пассажирского автобуса в Челябинской области — здесь перевозивший несовершеннолетних автобус врезался в эвакуатор, сообщал портал «Челябинск онлайн». В МВД журналистам рассказали, что медицинская помощь потребовалась четырем детям, которых доставили в больницы, группе предоставили другой автобус, чтобы она могла продолжить движение.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Запах убийцы
Криминал
Запах убийцы
Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам
00:01 15 ноября
Три вагона смерти
Общество
Три вагона смерти
Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле?
00:01
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01 13 ноября
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству