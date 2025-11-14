Пассажирский автобус врезался в грузовик в Пермском крае

Рейсовый пассажирский автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик рядом с деревней Черепахи в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).
По предварительным данным СК, водитель автобуса «Соболь», двигавшийся из Перми в направлении Екатеринбурга, по неизвестным причинам покинул свою полосу. В произошедшем ДТП погибли не менее шести человек, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент подтвердил и губернатор региона Дмитрий Манохин. В своем телеграм-канале он написал, что властям известно о погибшем ребенке. Позже ТАСС обновило свою информацию и указало, что в ДТП погибли семь человек, еще 15 получили повреждения.
В СК отчитались о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Инцидент произошел вечером 14 ноября.
Журналисты со ссылкой на слова очевидца сообщают, что столкновение произошло на 55-м километре трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Движение на месте ДТП затруднено. ТАСС отмечает, что точное количество пострадавших еще уточняется, им оказывают помощь прибывшие бригады оперативных служб.
Телеграм-канал «ЧП Пермь» сообщает, что пострадавших доставили в больницу Кунгура. При этом часть из них, вероятно, позже транспортируют в краевую больницу. В районе аварии организована работа оперативного штаба.
Также 14 ноября стало известно о ДТП с участием пассажирского автобуса в Челябинской области — здесь перевозивший несовершеннолетних автобус врезался в эвакуатор, сообщал портал «Челябинск онлайн». В МВД журналистам рассказали, что медицинская помощь потребовалась четырем детям, которых доставили в больницы, группе предоставили другой автобус, чтобы она могла продолжить движение.