Пассажирский автобус врезался в грузовик в Пермском крае

Рейсовый пассажирский автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик рядом с деревней Черепахи в Кунгурском муниципальном округе Пермского края, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

По предварительным данным СК, водитель автобуса «Соболь», двигавшийся из Перми в направлении Екатеринбурга, по неизвестным причинам покинул свою полосу. В произошедшем ДТП погибли не менее шести человек, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Три вагона смерти Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле? Общество 20 минут чтения

Инцидент подтвердил и губернатор региона Дмитрий Манохин. В своем телеграм-канале он написал, что властям известно о погибшем ребенке. Позже ТАСС обновило свою информацию и указало, что в ДТП погибли семь человек, еще 15 получили повреждения.

В СК отчитались о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Инцидент произошел вечером 14 ноября.

Журналисты со ссылкой на слова очевидца сообщают, что столкновение произошло на 55-м километре трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Движение на месте ДТП затруднено. ТАСС отмечает, что точное количество пострадавших еще уточняется, им оказывают помощь прибывшие бригады оперативных служб.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений Криминал 14 минут чтения

Телеграм-канал «ЧП Пермь» сообщает, что пострадавших доставили в больницу Кунгура. При этом часть из них, вероятно, позже транспортируют в краевую больницу. В районе аварии организована работа оперативного штаба.

Также 14 ноября стало известно о ДТП с участием пассажирского автобуса в Челябинской области — здесь перевозивший несовершеннолетних автобус врезался в эвакуатор, сообщал портал «Челябинск онлайн». В МВД журналистам рассказали, что медицинская помощь потребовалась четырем детям, которых доставили в больницы, группе предоставили другой автобус, чтобы она могла продолжить движение.