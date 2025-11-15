Запах убийцы

Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам

Следователи и криминалисты 10 лет по крохам собирали информацию, чтобы составить психологический портрет серийного убийцы, который душил женщин. Главное, что они выяснили: у преступника в юности была возлюбленная, которая его отвергла. Чтобы поймать маньяка, силовики решили обратиться за помощью к тем, кто лучше всего понимает психологию серийных убийц: к ним самим. История «Харцызского душителя» — в трукрайм рубрике «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Ночь на пустыре

Поздним летним вечером в конце 1990-х на окраине небольшого промышленного города Харцызска в Донецкой области Украины гуляла пара. Как описывал это заслуженный журналист Украины Александр Корчинский в газете «Сегодня», со стороны все выглядело безобидно: мужчина и женщина идут в обнимку и шагают в ногу. Никто не знал, что на самом деле в этот момент на шею женщины — 27-летней Валентины — была накинута удавка, а в бок ей упиралось острие ножа.

Корчинский, ознакомившийся с материалами этого дела, писал, что неизвестный мужчина напал на Валентину сзади, пока она гуляла по городу, накинул ей на шею кожаный шнурок, а затем потащил на пустырь. Там он, как сообщал журналист, якобы попытался ее изнасиловать, но, неизвестно почему, вместо этого «излил ей душу».

Он рассказал, что когда-то у него была возлюбленная по имени Юля. По данным «Сегодня», в беседе он упомянул, что в последнее время жил в России — зарабатывал там деньги, — и после того, как вернулся, сделал Юле предложение. Но она высмеяла его и отказала. Про это он якобы говорил со слезами на глазах.

Три вагона смерти Мощный взрыв разрушил сотни домов и убил 91 человек. Люди подумали, что началась ядерная война. Что случилось на самом деле? Общество 20 минут чтения

Под утро мужчина наконец отпустил Валентину, а сам ушел с пустыря через неприметную калитку, о существовании которой якобы знали только жители Харцызска. В милицию Валентина обращаться не стала.

На протяжении следующих 10 лет произошедшее с ней оставалось тайной, пока в 2010-х годах вся Украина не заговорила о том, что в Донецкой области завелся маньяк, который насилует и убивает женщин. Его прозвали «Харцызский душитель».

Тело на обочине

Как писала газета «Сегодня», тела задушенных женщин в Харцызске и соседних городах стали находить еще в 2000 году. Первой — в апреле — погибла 16-летняя школьница: однажды вечером она не вернулась домой, а наутро ее тело обнаружили в огороде за железной дорогой.

Меньше чем полгода спустя на берегу пруда возле города Амвросиевка — в часе езды от Харцызска — нашли тело 19-летней девушки.

Тело еще одной жертвы — 39-летней женщины, работавшей парикмахером, — нашли там же, где убили первую жертву: в огороде за железной дорогой. Всех женщин задушили. Более того: журналисты, ссылаясь на материалы следствия, утверждали, что на телах всех жертв нашли следы ДНК одного и того же человека.

Пока преступник тащил 15-летнюю Алину на пустырь, она несколько раз теряла сознание от удушья

Силовики возбуждали уголовные дела, но преступника поймать не получалось. После этого на 10 лет наступило затишье. А в 2010 году произошло нечто, что заставило силовиков перетряхнуть старые «висяки».

Вечером 25 сентября 36-летняя Оксана М., продавщица супермаркета в Донецке, не вернулась домой в село Виноградное примерно в 20 километрах от города. Вскоре ее тело нашли на обочине: Оксану задушили.

Дело рук маньяка

Как писали в «Сегодня», милиционеры пошли по квартирам в Виноградном и ближайшем к нему городе Иловайске и опросили почти 900 человек. Так нашлись два свидетеля. Примерно в 21:30 знакомый Оксаны, который ехал в ту же сторону на своей «Газели», увидел ее из окна автомобиля: она шла по обочине. Через 10 минут после него там же проехала женщина: Оксаны на обочине уже не было. Зато там стояли синие «Жигули», а рядом с ними — какой-то мужчина. Тело Оксаны было найдено в 80 метрах от того места, где женщина видела «Жигули».

«Холоду» не удалось подтвердить, что в 2010 году было совершено резонансное убийство жительницы Виноградного. При этом в декабре 2010 года, когда в Донбассе проводили облаву, журналисты писали, что помимо Харцызска маньяку «приписывали изнасилования и убийства женщин в Макеевке, Амвросиевке, Зугрэсе». Чуть позже они уточнили, что «в 2010 году преступник успел засветиться дважды — дома и в соседней Макеевке», а возраст его жертв был от 18 до 25 лет.

Спустя пять дней включился телефон Оксаны, который, вероятнее всего, был отключен до этого (что точно происходило с мобильным первые несколько суток — неизвестно). Следователи стали разыскивать его и нашли — у уборщицы железнодорожного депо. По данным Корчинского, она сказала, что подобрала мобильный в электричке, которая шла из Иловайска в соседний город. Но как он туда попал, следователи выяснить не смогли.

Затем милиция установила, с кем общалась Оксана, а у десятка человек взяли анализы ДНК, как писала «Сегодня». Но это ни к чему не привело: знакомые ничего не знали, ДНК не совпала.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну Политика 8 минут чтения

Однако по следам ДНК, что были на теле жертвы, следователи уже поняли, что это убийство — продолжение серии, начавшейся в 2000 году. Тогда силовики снова взялись за поиски маньяка, которого впоследствии назовут «Харцызским душителем».

Очнулась одна

Спустя месяц после убийства Оксаны М. силовики узнали, что в одну из больниц Донецкой области привезли сильно избитую 15-летнюю девушку по имени Алина (в СМИ имя несовершеннолетней было изменено). У нее было сотрясение мозга, перелом носа, множество гематом и выбиты зубы.

Как сообщали СМИ, Алина рассказала сотруднику милиции, что вечером 20 октября возвращалась от подруги домой в Макеевку. Она была без очков — а зрение у нее было плохое, — и когда вышла из маршрутки, надела на голову капюшон. Девушка вспомнила, что услышала какой-то шум за спиной и подумала, что, наверное, это собака.

Следующее, что она почувствовала, — как на ее шее затягивалась петля. Какой-то мужчина потянул за удавку и поволок Алину на пустырь. Он сказал ей: «Если будешь кричать, я тебя убью».

Пока преступник тащил Алину на пустырь, она несколько раз теряла сознание от удушья. Очнулась она все там же — мужчины рядом уже не было.

СМИ стали писать, что в области может орудовать маньяк. В Харцызске на улицы вышли дополнительные патрули милиции — командировали по 15% личного состава из каждого райотдела Донецкой области. Но, несмотря на то, что характер нападения был похож на случай с Оксаной М., оперативники это отрицали. «Хочу отметить, что на территории Макеевки преступлений с аналогичным механизмом совершения более не происходило», — говорила журналистам пресс-офицер Макеевского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области Нина Антоненко.

Экскурсия в СИЗО

На следователя, который работал по делу, Алина произвела хорошее впечатление: спустя годы в разговоре с журналистами он вспоминал ее как «конструктивного, разумного ребенка» и называл белой вороной в шахтерском поселке: «Отличница, рисует, стихи пишет». Но получить много информации от нее на допросе не удалось. Как выглядел нападавший, она запомнила плохо — сказала лишь, что у него было «обычное лицо», а одет он был в вязаный свитер и джинсы.

Фоторобот маньяка

Милиция распространила ориентировку: мужчина в возрасте 40–45 лет, ростом 165–175 сантиметров. У него овальное лицо, густые брови и крупный нос «картошкой». На лице множество морщин. Сразу бросается в глаза, что нижняя губа значительно толще верхней. Во время осенних нападений он был одет в синюю куртку или пиджак с полосой на груди и потертые джинсы.

Как писали в газете «Сегодня», по кое-как составленному фотороботу силовики нашли двух подозреваемых. Во время очной ставки одному из них якобы велели произнести ту же самую фразу, которую Алине сказал нападавший: «Если ты будешь кричать, я тебя убью». Услышав, как подозреваемый произносит ее, Алина сказала, что мужчина похож на того, кто напал на нее. Но экспертиза ДНК показала: это не он.

он не вступал со своими жертвами в генитальный контакт — но забрызгивал их тела спермой

Алина запомнила еще несколько деталей. Во-первых, она сказала, что одежда мужчины была сухой, хотя на улице шел дождь. Значит, он мог выйти из какого-то укрытия — подъезда или машины.

Во-вторых, Алина вспомнила специфический запах, который исходил от нападавшего. Но объяснить, чем именно пахло, она не могла. По описанию следователи предположили, что так пахнет тюрьма — и построили гипотезу, что подозреваемый работает в СИЗО или недавно освободился из заключения. Они даже устроили Алине экскурсию по местам лишения свободы. Но запах оказался не тем.

Плакал на могиле

Информации все еще было недостаточно, чтобы поймать маньяка. По данным журналиста Корчинского, сотрудники милиции стали опрашивать жителей тех мест, где находили тела: Харцызска, Макеевки, Иловайска. И неожиданно этот опрос дал плоды. В Харцызске они наткнулись на женщину, которая рассказала: больше 10 лет назад на нее напал мужчина с удавкой. Но все эти годы она держала это в тайне.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Это была Валентина — та самая женщина, которой в 1998 году нападавший жаловался, что его отвергла невеста Юля. Разговор с Валентиной дал следователям новую зацепку. Теперь им предстояло найти Юлю.

Как писал журналист газеты «Сегодня», силовики начали сплошную проверку женщин по имени Юлия, которые подходили по возрасту. Всего они опросили 116 женщин, но ни одна из них не вспомнила о мужчине, которого бы отвергла 10 лет назад.

Тогда следователи обратились к нераскрытым убийствам. И обнаружили, что больше 10 лет назад — примерно тогда же, когда произошло нападение на Валентину, — в Харцызске нашли тело 18-летней девушки по имени Юлия.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов Мир 9 минут чтения

По данным журналистов, которые общались со следователями, работавшими по этому делу, вскоре обнаружилась деталь, которая наводила на мысль о том, что убийца хотел отомстить девушке, поиздеваться над ней. Ей во влагалище преступник воткнул каблук туфли.

Одна из свидетельниц, работавшая сторожем на кладбище, рассказала следствию, что на могилу Юлии часто приходил один и тот же мужчина. Он стоял, плакал — и уходил.

18 тысяч образцов ДНК

В те годы в Украине зарождалась новая криминалистическая школа. Следователи работали вместе с психологами-криминалистами, чтобы придумать, как ловить серийных убийц. Эти методы украинские силовики тестировали в 2009 году, когда сумели вычислить и задержать Юрия Кузьменко — маньяка, осужденного за 13 убийств, которого в прессе прозвали «Элвис» за сходство с Элвисом Пресли.

Лес у Харцызска. Фото: Алексей Матюнин / Getty Images

«Харцызского душителя» тоже решили искать с помощью психологического портрета. Определили его примерный возраст: от 32 до 45 лет. Предположили, что живет он в Иловайске или Харцызске с матерью или сожительницей. Скорее всего, занимается физическим трудом, а интеллектуальный и культурный уровень у него низкий. Вероятно, пьет — и выпив, становится агрессивным. Перерыв в убийствах объяснили тем, что он выезжал куда-то на заработки — вероятнее всего, в Россию.

Спустя годы следователь по особо важным делам Главного следственного управления МВД Украины Руслан Сушко разговаривал с журналистом, лауреатом премии «Честь профессии» Дмитрием Фиоником. Сушко рассказал, что у «душителя» было несколько специфических особенностей. Например, он не вступал со своими жертвами в генитальный контакт — но забрызгивал их тела спермой. А тела женщин он оставлял на виду, будто хотел, чтобы их как можно скорее увидели.

Как писали в газете «Сегодня», по картине мест преступлений и рассказам выживших женщин специалисты дополнили портрет маньяка. Предположили, что он возвращается в те места, где совершил убийства, и ходит на могилы жертв, чтобы заново пережить впечатления. Они выдвинули гипотезу о том, что у убийцы были проблемы с сексом — и потому он хотел самоутвердиться с помощью насилия.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений Криминал 14 минут чтения

У мужчин, которые подходили под этот психологический портрет, брали пробы слюны. «В какой-то момент у нас скопилось 18 тысяч карточек мужчин с пробами слюны для ДНК-анализа, — вспоминал в разговоре с журналистом психолог-криминалист Юрий Ирхин, который работал над делом. — Чтобы их проверить, пришлось бы остановить все ДНК-лаборатории в стране на два года. Но такой возможности не было».

И тогда следователи решили попросить совета у тех, кто знал психологию серийных убийц лучше всего: у самих маньяков.

Маньяки-эксперты

Как рассказал журналисту Руслан Сушко, в экспедицию по тюрьмам, где отбывали пожизненное заключение убийцы и маньяки, отправились следователи, криминалисты, психологи и психиатр. Они провели интервью с 48 преступниками.

он не раз возвращался домой грязным и испачканным кровью — говорил, что подрался

Среди них было четверо серийных убийц, о поимке которых много писали журналисты. Например, пойманный в 2009 году Юрий Кузьменко (по прозвищу Элвис), осужденный за 13 убийств, и «пологовский маньяк» Сергей Ткач, в прошлом сам работавший криминалистом, которого в 2008 году приговорили к пожизненному за убийство 36 женщин. Еще одним из опрошенных был экс-милиционер Сергей Довженко, осужденный за 17 убийств — он утверждал, что совершил их, чтобы насолить бывшим коллегам. Также эксперты поговорили с «украинским Чикатило» Анатолием Оноприенко, который в 1980-х и 1990-х годах убил в Украине 52 человека.

Специалисты обращались к заключенным за помощью как к экспертам. Им заранее, еще до беседы, давали изучить детали дела «Харцызского душителя».

Впрочем, как признавались впоследствии участники этой экспедиции, осужденные маньяки мало чем помогли в расследовании дела. Юрий Кузьменко, например, по словам участника экспедиции полковника Андрея Коструба, надеялся, что приехавшие специалисты помогут ему разгадать его собственный феномен. А бывший криминалист Сергей Ткач, гордившийся тем, как долго его не могли поймать силовики, «пытался показать, какой он крутой», вспоминал один из криминалистов.

Кузьменко, Ткач, Довженко

Тем не менее какую-то пищу для размышлений серийные убийцы следователям и криминалистам дали. Вот как со слов участников экспедиции восстанавливало цитаты маньяков издание «Заборона»:

«“Идет в дождь, на расстоянии метров 10, дождичек следы смывает…” — говорил Кузьменко. “Влюбился в веревочку, это уже как часть тела, вообще думает о себе, что молодой пацан, подзаряжается, когда насилует”, — делился Оноприенко. “Он импотент наполовину”, — допускал Ткач».

Версии убийц не были единственным, ради чего следователи и криминалисты проводили интервью. Во время бесед они выясняли, как психологические особенности убийцы влияют на то, какие следы он оставляет на месте преступления. И пытались вывернуть собранные данные наизнанку: по следам, которые оставил «Харцызский душитель», установить черты его личности.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег Общество 14 минут чтения

Постепенно следствие сужало круг подозреваемых. Наконец, они определили 20 мужчин, чью слюну стоило проверить на предмет совпадения с ДНК преступника.

В доме матери

Эту работу следователи вели несколько лет — но публика ни о чем не знала. Только в июне 2013 года украинская газета «Сегодня» опубликовала статью о том, что серийный убийца, который начал нападать на женщин больше 10 лет назад, до сих пор на свободе.

Спустя три месяца после публикации, в августе 2013 года, в частном доме в Иловайске повесился 41-летний мужчина. Он был одним из тех 20, до которых следователи сузили круг потенциальных подозреваемых. Как сообщал журналист «Сегодня», мужчина покончил с собой после того, как участковый взял у него слюну для анализа ДНК.

Британского принца лишили титула из-за книги В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов» Мир 21 минута чтения

К тому моменту, когда пришли результаты экспертизы, мужчина уже был мертв. Анализ показал, что его ДНК была на телах задушенных женщин. Как писал журналист «Сегодня», следствие решило провести эксгумацию и взять пробу стволовых клеток. Повторная экспертиза подтвердила: самоубийца и был «Харцызским душителем».

Его звали Владимир Куцененко. Журналист Александр Корчинский писал, что он повесился в доме родителей. Там жила его мать-пенсионерка — отец к тому моменту уже несколько лет как умер от цирроза печени.

По данным журналиста, образования Куцененко не получил — даже школу не окончил, — и на постоянную работу устраиваться не хотел. В 1995 году он женился и переехал в Харцызск. Там у него родился сын. С женой они позже развелись.

«Ха-ха я убью снова» Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет Криминал 10 минут чтения

Бывшая жена Куцененко якобы рассказала следователям, что он не бил ее и не был жестоким, но секса у них почти не было. В 1997 году, по ее словам, он стал много пить, растерял друзей, общался только с собутыльниками. Женщина вспомнила, что Куцененко не раз возвращался домой грязным и испачканным кровью — говорил, что подрался. По ее словам, в 2004 году, когда муж окончательно потерял интерес к ней и сыну, она подала на развод и больше с ним не общалась.

Выжившие

По данным «Сегодня», еще будучи женатым, Куцененко на два года уезжал в Россию. А после развода, в 2004 году, подался на заработки в Крым, где пробыл до 2009 года.

Алина, выжившая после нападения «Харцызского душителя», к тому моменту уже выросла и стала студенткой. «Мне позвонили из милиции Донецка и сообщили, что маньяка нашли, но, увы, он повесился, — вспоминала она впоследствии в разговоре с журналистом. — Рассказали мне о самоубийце очень мало, лишь то, что все звали его Вова, он был из приличной семьи, без особого образования, работал на простых работах».

Харцызск. Фото: Ontheway Advice / Wikimedia Commons

Чтобы посмотреть на фотографии Владимира Куцененко и сказать, тот ли это человек, что напал на нее, Алине пришлось приехать в Харцызск. Но, даже увидев снимки, она не смогла с уверенностью определить, он ли это. Зато Валентина — женщина, которая подверглась нападению в 1998 году, — узнала его на фотографиях.

В частном доме, где повесился Куцененко, якобы стоял неприятный, затхлый запах. Оказалось, он часто ходил под дождем, и его одежда не успевала просохнуть. Следователи хотели отвезти Алину в этот дом, чтобы она сказала, так ли пахло от напавшего на нее маньяка. Но она не захотела снова переживать события тех дней и ехать отказалась.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности