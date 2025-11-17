Экс-сотрудник Пентагона предупредил о наступлении похожей на холодную войну «третьей ядерной эры»

Мир стоит на пороге «третьей ядерной эры», которая будет сопровождаться новой глобальной гонкой ядерных вооружений. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил бывший сотрудник Пентагона Мэтью Крениг.

«Сейчас наблюдается тенденция к наращиванию ядерных арсеналов, а не к их сокращению. Мы вступаем в третий ядерный век, который будет гораздо больше похож на холодную войну, чем на 1990-е и 2000-е годы», — заявил эксперт.

Как напоминает издание, Крениг занимал разные должности в Минобороны США во время правления президентов Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа, а также работал в разведывательном сообществе, в том числе в Группе стратегических оценок ЦРУ.

Ранее многие эксперты по всему миру также говорили о наступлении нового этапа в мировой истории, вместе с которым глобальное ядерное разоружение смениться новой гонкой ядерных арсеналов.

Так, например, о новой ядерной эпохе в декабре 2024 года заявил бывший тогда начальником штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин: «Ее характеризуют <…> распространение ядерных и обладающих разрушительным потенциалом технологий, а также почти полное отсутствие существовавшей ранее архитектуры безопасности», — пояснил он.

В свою очередь старший научный сотрудник Программы по оружию массового поражения Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Ханс Кристенсен в прошлом июне утверждал, что «фактически подходит к концу» эпоха сокращения ядерных арсеналов, длившаяся с момента завершения холодной войны.

«Вместо этого мы видим тенденцию к наращиванию арсеналов, более жесткую ядерную риторику и ослабление контроля над вооружениями», — говорил он.

По данным SIPRI, к началу 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Около трех четвертей из них — это боеголовки, которые размещены на ракетах, или находятся в хранилищах готовыми к оперативному развертыванию.

5 ноября вооруженные силы США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. До этого указание немедленно провести собственные ядерные испытания американским военным дал президент США Дональд Трамп, сославшись на то, что Россия и Китай «проводят аналогичные тесты».

Это распоряжение глава Белого дома отдал вскоре после выступлений Владимира Путина, в которых тот рассказал об успешных испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и несущего ядерный заряд подводного беспилотника «Посейдон».

После испытаний ракеты в США министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности предложил Путину «в ответ на шаги Вашингтона» немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний полигоне «Новая Земля».