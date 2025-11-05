Минобороны предложило Путину немедленно возобновить ядерные испытания «в ответ на шаги Вашингтона»

Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности «в ответ на шаги Вашингтона» предложил начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне «Новая Земля».

«Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно», — сказал он.

Белоусов доложил Путину, что в октябре США провели учения, в ходе которых военные отрабатывали нанесение превентивного ракетно-ядерного удара по России. При этом Белоусов подчеркнул, что Вашингтон собирается разместить свои ракеты в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметив, что подлетное время от Германии до Центральной России составляет шесть-семь минут.

В ходе того же совещания директор Федеральной службы безопасности России (ФСБ) Александр Бортников попросил у Путина время на подготовку предложений по ситуации, связанной с возможными ядерными испытаниями США. «Ситуация очень непростая, сложная. Отнестись к этому нужно серьезно, но возникает очень много вопросов для того, чтобы принять конкретное решение», — пояснил он.

В свою очередь, Путин заявил, что Россия готова провести ядерные испытания, но лишь в том случае, если это первой сделает одна из других стран. «Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мной было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты, либо другие государства, участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — напомнил он.

В среду, 5 ноября, США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный боезаряд. Об этом сообщила пресс-служба военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета пролетела около 6,8 тысячи километров и достигла атолла Кваджалейн в Тихом океане. Испытание проходило без боевого оснащения.

Подполковник Кэрри Рэй, командир 576-й летно-испытательной эскадрильи, заявила, что запуск представляет собой «комплексную оценку способности системы выполнять критически важные задачи» и позволяет проверить надежность и точность вооружения.