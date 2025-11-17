Первый беспилотный автобус начал работу в Европе

В финском городе Тампере начал курсировать беспилотный электрический автобус, сообщает агентство «Синьхуа». Это первый случай, когда транспорт без водителя официально становится частью регулярной системы общественного транспорта страны.

По данным городских властей, автобус курсирует между районами Хервантайярви и Линтухютти и привозит пассажиров к трамвайной сети. Он оформлен в бело-синих цветах региональной транспортной системы Nysse, рассчитан на 12 пассажиров и может перевозить детские коляски.

В 2022 году роботизированный автобус уже испытывали на этом маршруте в рамках программы «умного города». Теперь линия работает в обычном режиме, и проезд на ней стал платным. На начальном этапе в салоне будет присутствовать сотрудник безопасности, однако весной 2026 года автобус планируют перевести в полностью автономный режим. После этого его движение будут контролировать из центра удаленного управления.

Эксплуатирует беспилотный автобус компания Remoted Ltd. Ее генеральный директор Тату Ниеминен заявил, что проект является первым в своем роде и направлен на вывод коммерческого роботизированного автобусного сервиса на рынок.

Городские власти добавили, что по маршруту также будет ездить и обычный микроавтобус с водителем. Его задействуют в случае сбоев в движении беспилотного транспорта или во время подзарядки электрического автобуса.

Ранее в правительстве России рассказали, когда на дорогах Москвы следует ожидать появления беспилотных такси. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это произойдет уже в 2026 году. Сейчас над формированием рынка наземных перевозок с использованием беспилотного транспорта работают несколько коммерческих компаний, уточнил глава кабинета министров.