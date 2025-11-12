Названы сроки запуска первого беспилотного такси в Москве

Первое беспилотное такси с водителем-испытателем в салоне может выйти на дороги Москвы в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения», передает «Интерфакс».

По словам главы правительства, формирование полноценного рынка наземных перевозок с использованием беспилотного транспорта продолжится, над этим уже работают несколько коммерческих компаний. При этом Мишустин отметил, что развитие подобных технологий должно идти только после тщательных испытаний и при гарантии их безопасности для пассажиров и пешеходов.

Премьер также напомнил, что в октябре автономный легковой автомобиль впервые совершил самостоятельную поездку из Тулы в Москву и обратно. В машине находился водитель-испытатель, однако за все время пути он ни разу не вмешался в управление.

Москва уже тестирует и другие виды беспилотного общественного транспорта. Так, в сентябре мэр столицы Сергей Собянин принял участие в запуске первого в России беспилотного трамвая, который курсирует по маршруту № 10 от метро «Щукинская» до улицы Кулакова. По словам градоначальника, к 2026 году число таких трамваев в городе увеличится до 15.

Тем временем некоторые страны, которые уже внедрили беспилотные пассажирские перевозки, столкнулись с трудностями в этой сфере. Например, клиенты принадлежащего корпорации Alphabet сервиса Waymo рассказали, что поездки без водителя оказались небезопасны с неожиданной стороны. Дело в том, что в беспилотном такси крайне сложно изменить маршрут или оперативно отреагировать на внештатную ситуацию. А в случае, если пассажиров начинают преследовать и угрожать им, они фактически не могут повлиять на происходящее — управление полностью находится у автоматической системы.