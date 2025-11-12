EN
Общество

Названы сроки запуска первого беспилотного такси в Москве

17:00

Первое беспилотное такси с водителем-испытателем в салоне может выйти на дороги Москвы в 2026 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения», передает «Интерфакс».

По словам главы правительства, формирование полноценного рынка наземных перевозок с использованием беспилотного транспорта продолжится, над этим уже работают несколько коммерческих компаний. При этом Мишустин отметил, что развитие подобных технологий должно идти только после тщательных испытаний и при гарантии их безопасности для пассажиров и пешеходов.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Премьер также напомнил, что в октябре автономный легковой автомобиль впервые совершил самостоятельную поездку из Тулы в Москву и обратно. В машине находился водитель-испытатель, однако за все время пути он ни разу не вмешался в управление.

Москва уже тестирует и другие виды беспилотного общественного транспорта. Так, в сентябре мэр столицы Сергей Собянин принял участие в запуске первого в России беспилотного трамвая, который курсирует по маршруту № 10 от метро «Щукинская» до улицы Кулакова. По словам градоначальника, к 2026 году число таких трамваев в городе увеличится до 15.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Тем временем некоторые страны, которые уже внедрили беспилотные пассажирские перевозки, столкнулись с трудностями в этой сфере. Например, клиенты принадлежащего корпорации Alphabet сервиса Waymo рассказали, что поездки без водителя оказались небезопасны с неожиданной стороны. Дело в том, что в беспилотном такси крайне сложно изменить маршрут или оперативно отреагировать на внештатную ситуацию. А в случае, если пассажиров начинают преследовать и угрожать им, они фактически не могут повлиять на происходящее — управление полностью находится у автоматической системы.

