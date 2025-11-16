Убийство борца с наркоторговцами вывело на улицы тысячи мексиканских зумеров

Акции протеста, названные «маршами поколения Z», прокатившись по всей Мексике, закончились столкновениями с полицией. Как пишет Reuters, мексиканская молодежь вышла на улицы, протестуя против всплеска насилия в стране, после недавнего громкого убийства мэра одного из городов, который призывал к борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей.

Как сообщил министр общественной безопасности столицы страны города Мехико Пабло Васкес Камачо, в результате столкновений там пострадали не менее ста полицейских и 20 гражданских, десятки людей были задержаны.

Запах убийцы Серийного душителя не могли поймать 10 лет. Чтобы выйти на его след, оперативники обратились за советом к другим маньякам Криминал 17 минут чтения

В частности, небольшая группа протестующих атаковала резиденцию президента страны Клаудии Шенбаум — Национальный дворец — и снесла ограждения вокруг него. В ответ специальный отряд полиции по борьбе с массовыми беспорядками применил слезоточивый газ.

Поводом для протестов стало громкое убийство мэра города Уруапан Карло Мансо 1 ноября. Политика застрелили на глазах у многочисленных свидетелей, когда он принимал участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня мертвых.

Загадочная пирамида появилась в Антарктиде Она в 9 раз выше египетских. Все спорят, кто ее построил: говорят об НЛО и нацистах. А как на самом деле? Интернет и мемы 7 минут чтения

Мансо был известен своей своей непримиримой позицией по отношению к действующим на территории страны наркокартелям и призывами к бескомпромиссной борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей. Политик не раз получал угрозы со стороны местных ОПГ и незадолго до убийства просил правоохранительные органы страны усилить его охрану.

В результате нападения политик получил шесть пулевых ранений и позже умер в больнице., кроме того, нападавшие убили одного из ближайших соратников Мансо.