Мэра мексиканского города убили во время празднования Дня мертвых

2 минуты чтения 20:06 | Обновлено: 20:15

Мэра мексиканского города Уруапан Карлоса Мансо застрелили во время празднования Дня мертвых, пишет газета Milenio.

«Карлос Мансо убит в результате вооруженного нападения во время мероприятия в честь Дня мертвых», — говорится в сообщении. Видео покушение, снятое случайными свидетелями, распространилось в сети. Как отмечает El Universal, в момент убийства мэр открывал фестиваль свечей, а на руках у него был маленький ребенок.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

В результате нападения политик получил шесть пулевых ранений. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти, и он умер в больнице. Также во время стрельбы был ранен еще один человек — соратник Мансо по имени Виктор Уго. Его также доставили в больницу, жизни мужчины ничего не угрожает.

Совет безопасности Мексики сообщил, что один из участников покушения был убит правоохранителями, а еще двое подозреваемых в причастности к нападению — задержаны. По распоряжению властей штата Мичоакан, в котором произошло убийство, район происшествия оцепили силовики, а прилегающие территории патрулирует полиция.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

Как напоминает El Universal, на протяжении своей политической карьеры Мансо призывал к бескомпромиссной борьбе с преступностью и, в частности, наркокартелями. В связи с этим ему угрожали представители крупных ОПГ, занимающихся производством и распространением наркотиков. Так, например, ему угрожал наркокартель «Новое поколение Халиско». В связи с этим Мансо охраняли сотрудники Национальной гвардии и местных сил безопасности. Тем не менее сам мэр считал эту защиту недостаточной и просил федеральные власти Мексики усилить его охрану.

