СМИ узнали о предстоящих обысках в Минобороны Украины

Предстоящая зима станет «самой опасной» для Украины с момента начала полномасштабной войны. Страна столкнется с тремя главными угрозами, среди которых нехватка финансирования, давление на фронте и разрушительные удары по энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что Украина может лишиться финансирования к февралю, если Бельгия не снимет блокировку плана о выделении репарационного кредита на 140 миллиардов долларов под залог замороженных российских активов. Брюссель, как известно, опасается юридических претензий со стороны России.

Ситуацию усугубили и заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступил против использования замороженных российских активов для финансирования оборонных расходов Украины, а также прекращение финансовой поддержки Украины со стороны США, о котором объявил Дональд Трамп. По данным издания, надежда остается только на «коалицию желающих», которая попытается собрать средства на фоне коррупционного скандала в Киеве.

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну Политика 8 минут чтения

10 ноября стало известно, что у давнего бизнес-партнера и соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича прошли обыски. Ему и еще нескольким людям предъявили обвинения в том, что они отмывали деньги через госкомпанию «Энергоатом». По словам источников Politico, в ближайшее время в Минобороны пройдут новые обыски в рамках расследования завышенных контрактов на закупки вооружений.

«Это очень неудачное время для коррупционного скандала, поскольку Брюссель должен принять решение о дополнительном финансировании Киева. Это создает огромные проблемы для украинцев, которые пытаются убедить западных союзников продолжать финансирование», — сообщил изданию неназванный советник украинского правительства.

По его словам, скандал также дает дополнительное преимущество противникам поддержки Киева, в частности сторонникам движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и таким странам Евросоюза, как Венгрия.