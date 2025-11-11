Трамп объявил о прекращении финансирования Украины

Соединенные штаты больше не финансируют Украину, а стали наоборот получать средства за счет продажи оружия НАТО. Об этом на встрече с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.
«Я прекратил восемь войн, девятая — на подходе. И посмотрите, какой ущерб нанес нашей стране конфликт между Россией и Украиной. Мы потратили 350 миллиардов долларов. Сейчас мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО», — сказал он.
Трамп также рассказал, что опасался начала Третьей мировой войны из-за российско-украинского конфликта.
«Когда ты президент, тебе действительно приходится следить за ситуацией во всем мире, потому что иначе тебя в нее втянут. Иначе все может закончиться мировой войной. Думаю, если бы я был президентом, российско-украинской войны вообще бы не случилось. А если бы я не был президентом, она могла бы привести к Третьей мировой войне. Но этого не произойдет. Когда я только вступил в должность, я сказал: “Ничего себе, эта ситуация может привести к Третьей мировой войне”. И я объединил НАТО, собрал всех вместе», — утверждает американский президент.
Еще летом США и НАТО запустили новую схему военной поддержки Украины, согласно которой финансирование закупок вооружений взяли на себя европейские страны-члены альянса и Канада. По словам министра финансов США Скотта Бессента, Вашингтон реализует вооружение с наценкой в 10%, что позволяет компенсировать затраты на логистику. Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки на общую сумму 500 миллионов долларов, писало агентство Reuters.
В ноябре стало известно, что США приостановили поставки оружия странам НАТО, включая грузы, предназначенные для последующей отправки в Украину. По данным Госдепартамента, экспорт американских вооружений на сумму около пяти миллиардов долларов задерживается из-за приостановки работы правительства.