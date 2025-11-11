EN
Трамп объявил о прекращении финансирования Украины

08:01

Соединенные штаты больше не финансируют Украину, а стали наоборот получать средства за счет продажи оружия НАТО. Об этом на встрече с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

«Я прекратил восемь войн, девятая — на подходе. И посмотрите, какой ущерб нанес нашей стране конфликт между Россией и Украиной. Мы потратили 350 миллиардов долларов. Сейчас мы больше не тратим деньги на Украину. Теперь нам платят через НАТО», — сказал он. 

Трамп также рассказал, что опасался начала Третьей мировой войны из-за российско-украинского конфликта.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

«Когда ты президент, тебе действительно приходится следить за ситуацией во всем мире, потому что иначе тебя в нее втянут. Иначе все может закончиться мировой войной. Думаю, если бы я был президентом, российско-украинской войны вообще бы не случилось. А если бы я не был президентом, она могла бы привести к Третьей мировой войне. Но этого не произойдет. Когда я только вступил в должность, я сказал: “Ничего себе, эта ситуация может привести к Третьей мировой войне”. И я объединил НАТО, собрал всех вместе», — утверждает американский президент.

Еще летом США и НАТО запустили новую схему военной поддержки Украины, согласно которой финансирование закупок вооружений взяли на себя европейские страны-члены альянса и Канада. По словам министра финансов США Скотта Бессента, Вашингтон реализует вооружение с наценкой в 10%, что позволяет компенсировать затраты на логистику. Уже в середине сентября Пентагон одобрил первые две поставки на общую сумму 500 миллионов долларов, писало агентство Reuters.

В ноябре стало известно, что США приостановили поставки оружия странам НАТО, включая грузы, предназначенные для последующей отправки в Украину. По данным Госдепартамента, экспорт американских вооружений на сумму около пяти миллиардов долларов задерживается из-за приостановки работы правительства. 

