СМИ сообщили об обысках у бизнес-партнера и соратника Зеленского

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у давнего бизнес-партнера и соратника президента страны Владимира Зеленского Тимура Миндича. Об этом пишет местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Миндич — совладелец студии «Квартал 95». Ее продуктами являются, в частности, юмористическое телевизионное шоу «Вечерний квартал» и сериал «Слуга народа», в которых Зеленский сыграл главные роли до того, как победить на президентских выборах в 2019 году.

По данным издания, обыски проходили в Киеве, а сам Миндич покинул Украину за несколько часов до их начала. Как пишет газета, соратник Зеленского может быть одним из фигурантов расследования ФБР США об отмывании средств через офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах и в Великобритании.

В июле украинский парламент по инициативе президента принял закон, лишавший независимости два основных антикоррупционных ведомства страны — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Принятие закона спровоцировало массовые протесты, в которых приняли участие тысячи людей, а также обеспокоенность властей Евросоюза. Последние пригрозили Киеву санкциями, а в конце июля американская The New York Times написала, что упомянутый закон может стать поводом для приостановки выделения Украине 1,7 миллиарда евро помощи со стороны ЕС.

31 июля Верховная Рада приняла новый закон, который восстановил независимость антикоррупционных ведомств. Однако, как писала Financial Times, сама попытка Зеленского взять под контроль работу госорганов, занятых борьбой с коррупцией, подорвала доверие к нему, как внутри страны, так и за рубежом.