СМИ: Зеленский подорвал доверие к себе попыткой взять под контроль антикоррупционные органы

Президент Украины Владимир Зеленский теряет доверие внутри страны и за рубежом из-за неудачной попытки подчинить себе Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), заявила редакция Financial Times. Издание считает, что даже в случае восстановления независимости НАБУ и САП ущерб репутации Зеленского не будет устранен быстро.

Издание отмечает, что не видит намеков на личные коррупционные нарушения президента и не считает его «диктатором», как говорил президент США Дональд Трамп. При этом авторы статьи подчеркнули, что для начала восстановления доверия украинские власти должны как можно скорее принять законопроект, защищающий антикоррупционные органы.

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Сегодня Комиссия Верховной Рады по правоохранительной деятельности единогласно одобрила законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП, сообщил депутат Ярослав Железняк. Он сказал, что завтра украинский парламент рассмотрит законопроект в обоих чтениях.

22 июля Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, лишающий НАБУ и САП автономности и подчиняющий эти органы генпрокурору. Офис президента Украины объяснял, что это было необходимо для устранения «российского влияния» на сотрудников антикоррупционных органов, однако не уточнил, в чем оно заключалось.

Со дня подписания закона об ограничении полномочий НАБУ и САП по всей Украине проходят акции протеста. По данным украинских СМИ, митинги были в том числе во Львове, Днепре, Одессе и Сумах. В Киеве 22 числа на улицу вышли около 1000 человек, среди них журналисты заметили и мэра города Виталия Кличко.

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25 июля Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, позволяющий восстановить полномочий НАБУ и САП. По данным источников FT, около 70 депутатов от правящей партии «Слуга народа» поначалу отказались голосовать за автономность антикоррупционных органов, опасаясь мести с их стороны в виде несправедливого преследования.

По данным The New York Times, в ответ на отмену автономности НАБУ и САП Евросоюз приостановил выделение Украине 1,7 миллиарда долларов помощи. ЕС и Международный валютный фонд считают независимость антикоррупционных органов важным условием для продолжения финансовой поддержки.