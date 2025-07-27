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Политика

ЕС пригрозил Украине сократить финансирование из-за решения Зеленского

2 минуты чтения 14:33 | Обновлено: 14:50

Евросоюз приостановил выделение Украине 1,7 миллиарда долларов помощи из-за действий президента Владимира Зеленского, которые поставили под угрозу независимость антикоррупционных институтов. Об этом пишет The New York Times.

22 июля Зеленский подписал закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) автономности, фактически подчиняя их офису генерального прокурора. Администрация президента объяснила эти изменения неким «российским влиянием» на сотрудников антикоррупционных органов, однако конкретных примеров не привела.

Принятие документа вызвало массовые протесты по всей стране. Кроме того, Зеленскому позвонил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который подчеркнул необходимость сохранить независимость антикоррупционных структур. 25 июля Зеленский объявил о намерении вернуть НАБУ и САП прежний статус и внес соответствующие поправки.

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По данным The New York Times, антикоррупционная политика Зеленского вызвала недовольства и среди других европейских лидеров. В минувшую пятницу ЕС объявил о приостановлении выплаты в размере 1,5 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов) из общего фонда в размере 4,5 миллиарда евро. Распределение этих средств, как отмечается, зависит от выполнения стандартов надлежащего управления и не может быть использовано для военных закупок.

Отмечается, что решение ЕС не является окончательным – финансирование может быть возобновлено, если Украина достигнет определенных показателей.

Зеленский пока публично не комментировал сокращение помощи. Однако, как отмечает издание, эта новость стала очевидным «ударом» для украинского лидера, который рассчитывает на финансовую поддержку со стороны ЕС на фоне отказа администрации президента США Дональда Трампа финансировать военные усилия Украины.

В The New York Times напомнили, что Европейский союз учредил механизм помощи Украине (Ukraine Facility) в прошлом году, пообещав выделить 50 миллиардов евро для восстановления страны и подготовки к вступлению в ЕС. Однако эти средства зависят от выполнения конкретных условий.

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По словам представителя Еврокомиссии Гийома Мерсье, Украина запросила часть финансовой помощи в июне, несмотря на то, что не выполнила три из шестнадцати критериев. В их числе — отсутствие назначений в специализированный антикоррупционный суд, который рассматривает дела, передаваемые НАБУ и САП.

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