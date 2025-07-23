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Мир

Украинцы вышли на митинги против закона о лишении независимости антикоррупционных ведомств

2 минуты чтения 00:43

Вечером 22 июля в нескольких городах Украины — в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Сумах — прошли акции протеста против подписанного Владимиром Зеленским закона, который лишает независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщают «Украинская правда», агентство УНИАН, «Громадське» и другие украинские СМИ.

По их данным, Верховная Рада поддержала законопроект, в который, как рассказала депутат Анастасия Радина, внесли правки, «делающие САП декоративным институтом и предусматривающие полную зависимость деятельности НАБУ и САП от воли генерального прокурора». При этом накануне Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками к сотрудникам НАБУ и САП.

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По данным УНИАН и издания «Страна», в Киеве на митинг около театра имени Ивана Франко вышли около тысячи человек. Среди них заметили мэра города Виталия Кличко. При этом информация о том, что Зеленский подписал одобренный Радой законопроект, сначала появилась на сайте украинского парламента, затем исчезла и снова появилась.

«По распространенной в политкругах версии, президент подписал документ уже давно. Но официально показали это после того как в Киеве начал расходиться митинг», — пишет «Страна».

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Глава СБУ Василий Малюк поддержал принятие закона и заявил, что детективы НАБУ будут от него «в восторге». Он также объяснил прошедшие у сотрудников бюро обыски борьбой с российскими агентами и «вражеским влиянием», а сам закон назвал «возвращением к Конституции».

НАБУ появилось в Украине весной 2015 года. Вскоре в стране заработала САП и еще несколько антикоррупционных органов. Появление этих органов было одним из требований Евросоюза для предоставления украинцам безвизового режима и финансовой помощи Киеву. Запуска НАБУ требовал и Международный валютный фонд.

Спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз «обеспокоен последними действиями Украины в отношении антикоррупционных органов – НАБУ и САП». По его словам, для вступления Украины в ЕС у страны должна быть «мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость».

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