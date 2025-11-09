Таблетки для долголетия разработали в Китае

Китайские ученые из лаборатории Lonvi Biosciences разработали таблетки на основе виноградных косточек, которые, по их словам, могут продлить человеческую жизнь до 100 и более лет. Об этом пишет The New York Times.
По данным газеты, долгое время бизнес в области долголетия в Китае считался близким к шарлатанству. Однако в последние годы благодаря инвестициям государства и частных компаний, а также растущему интересу как со стороны китайского руководства, так и со стороны общественности, эта отрасль превратилась в легитимное и, в некоторых случаях, прибыльное направление медицины.
«Никто в Китае раньше не говорил о долголетии, только богатые американцы. Теперь многие китайцы заинтересованы и имеют деньги, необходимые для продления своей жизни», — рассказал соучредитель шанхайской компании Time Pie, изучающей вопросы долголетия, Гань Юй.
Тема долголетия вновь стало массово обсуждаться после случайно записанного разговора Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на саммите ШОС. Собеседники обсуждали вопрос трансплантации органов и перспектив жизни до 150 лет.
«Дожить до 150 лет абсолютно реально. Через несколько лет это станет реальностью», — утверждает главный технический директор Lonvi Biosciences Лю Цинхуа.
Lonvi Biosciences — это стартап по производству лекарств для продления человеческой жизни. Сама лаборатория, как отмечается, расположена в городе Шэньчжэнь на юге Китая.
По данным The New York Times, ученые решили разработать таблетку на основе виноградных косточек, которые давно славятся своими полезными свойствами и используются в традиционной китайской медицине. Кроме того, ранее шанхайские ученые обнаружили в них соединение процианидин C1 (PCC1), которое увеличило продолжительность жизни мышей.
Это открытие и послужило основой для разработки антивозрастных капсул в Lonvi Biosciences, которые, как отмечается, «убивают зомби-клетки». Речь идет о стареющих клетках, которые перестали делиться из-за повреждений или стресса, но не выводятся из организма естественным образом и вызывают воспаление в тканях.
«Это не просто еще одна таблетка. Это святой Грааль», — прокомментировал исполнительный директор компании Ип Чжо.
The New York Times отмечает, что в 2024 году средняя продолжительность жизни в Китае достигла 79 лет, что на пять лет выше мирового среднего показателя.