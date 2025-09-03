Путин раскрыл главе Китая рецепт вечной жизни

Владимир Путин и Си Цзиньпин по пути на парад в Пекине поговорили о трансплантации органов и перспективах жизни до 150 лет. Их беседу случайно зафиксировал микрофон китайской гостелекомпании CCTV, сигнал которой также получили западные СМИ. Фрагменты разговора приводит, в частности, Bloomberg.

Первой, как пишет агентство, прозвучала фраза Си: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты еще ребенок». Слова китайского лидера переводчик озвучил по-русски для российского политика. Ответная реплика Путина на русском языке звучит неразборчиво, но на китайский для главы КНР ее перевели так: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно. Чем дольше вы живете, тем моложе становитесь, и можно даже достичь бессмертия».

Си Цзиньпин продолжил: «Есть прогнозы, что в этом столетии люди могут дожить до 150 лет». Bloomberg отмечает, что в этот момент рядом с российским и китайским политиками шел также Ким Чен Ын. На кадрах видно, как северокорейский лидер улыбается и внимательно слушает. По информации Reuters, отдельный переводчик также озвучивал фразу о трансплантации органов по-корейски.

Этот диалог, как пишут СМИ, длился меньше минуты и состоял из обрывков фраз, потому что часть слов заглушал шум парада. Но даже этот короткий эпизод вызвал интерес у западных СМИ. В репортажах подчеркивается, что такие случайно попавшие в прямой эфир реплики для китайского лидера — большая редкость. Обычно публичное общение Си строго контролируется, а любые незапланированные комментарии оперативно удаляются.

В публикации Bloomberg отмечает, что возраст и здоровье давно вызывают обеспокоенность у всех трех политиков, при этом ни один из них не назвал явного преемника. Си Цзиньпин, которому 72 года, отменил ограничение на президентские сроки и готовится к потенциальному четвертому сроку в 2027-м. Путин, ровесник китайского лидера, изменил российские законы, чтобы продлить свое правление. А Ким Чен Ын, которому 41 год, в этот раз привез в Пекин свою дочь, что лишь усилило предположения о том, что он готовит ее в качестве преемницы, говорится в публикации.

Ранее СМИ писали о том, что Минздрав разослал письма в российские научно-исследовательские институты с требованием отчитаться о разработках, связанных с борьбой со старением. Как выяснили «Медуза» и «Система», ведомство просило в срочном порядке представить предложения в четырех направлениях — от создания препаратов для замедления старения клеток до разработки нейротехнологий, коррекции иммунной системы и применения биопечати. Подлинность этого письма тогда подтвердили врачи из НМИЦ и сотрудник академического института.