EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Путин раскрыл главе Китая рецепт вечной жизни

2 минуты чтения 16:00 | Обновлено: 16:25

Владимир Путин и Си Цзиньпин по пути на парад в Пекине поговорили о трансплантации органов и перспективах жизни до 150 лет. Их беседу случайно зафиксировал микрофон китайской гостелекомпании CCTV, сигнал которой также получили западные СМИ. Фрагменты разговора приводит, в частности, Bloomberg.

Первой, как пишет агентство, прозвучала фраза Си: «Раньше люди редко доживали до 70 лет, а сейчас в 70 лет ты еще ребенок». Слова китайского лидера переводчик озвучил по-русски для российского политика. Ответная реплика Путина на русском языке звучит неразборчиво, но на китайский для главы КНР ее перевели так: «С развитием биотехнологий человеческие органы можно пересаживать постоянно. Чем дольше вы живете, тем моложе становитесь, и можно даже достичь бессмертия».

Россию записали в «квартет хаоса»
Россию записали в «квартет хаоса»
Вместе с другими членами она подрывает «мировой порядок». Кто еще туда входит и что они делают?
Мир8 минут чтения

Си Цзиньпин продолжил: «Есть прогнозы, что в этом столетии люди могут дожить до 150 лет». Bloomberg отмечает, что в этот момент рядом с российским и китайским политиками шел также Ким Чен Ын. На кадрах видно, как северокорейский лидер улыбается и внимательно слушает. По информации Reuters, отдельный переводчик также озвучивал фразу о трансплантации органов по-корейски.

Этот диалог, как пишут СМИ, длился меньше минуты и состоял из обрывков фраз, потому что часть слов заглушал шум парада. Но даже этот короткий эпизод вызвал интерес у западных СМИ. В репортажах подчеркивается, что такие случайно попавшие в прямой эфир реплики для китайского лидера — большая редкость. Обычно публичное общение Си строго контролируется, а любые незапланированные комментарии оперативно удаляются.

В публикации Bloomberg отмечает, что возраст и здоровье давно вызывают обеспокоенность у всех трех политиков, при этом ни один из них не назвал явного преемника. Си Цзиньпин, которому 72 года, отменил ограничение на президентские сроки и готовится к потенциальному четвертому сроку в 2027-м. Путин, ровесник китайского лидера, изменил российские законы, чтобы продлить свое правление. А Ким Чен Ын, которому 41 год, в этот раз привез в Пекин свою дочь, что лишь усилило предположения о том, что он готовит ее в качестве преемницы, говорится в публикации.

Раньше трава была зеленее
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
Общество6 минут чтения

Ранее СМИ писали о том, что Минздрав разослал письма в российские научно-исследовательские институты с требованием отчитаться о разработках, связанных с борьбой со старением. Как выяснили «Медуза» и «Система», ведомство просило в срочном порядке представить предложения в четырех направлениях — от создания препаратов для замедления старения клеток до разработки нейротехнологий, коррекции иммунной системы и применения биопечати. Подлинность этого письма тогда подтвердили врачи из НМИЦ и сотрудник академического института.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram