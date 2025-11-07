Американская певица неожиданно для себя оказалась женой бывшего короля Малайзии

Американская певица Бриттани Портер рассказала Daily Mail о своих отношениях с бывшим королем Малайзии Султаном Мухаммадом V, который, по ее словам, прекратил с ней общаться после выкидыша. Мухаммад V ранее был женат на обладательнице титула «Мисс Москва» Оксане Воеводиной, но развелся с ней через месяц после рождения ребенка.

30-летняя американка, ныне известная как Брук Линн, познакомилась с 56-летним Султаном Мухаммадом в январе 2024 года. К тому моменту мужчина уже отрекся от престола, став первым в истории Малайзии монархом, который пошел на такой шаг. Брук вспоминает, что роман с бывшим королем закрутился очень быстро.

«Он сразил меня наповал. С этого момента наши отношения развивались очень быстро. Он спросил, не хочу ли я поехать с ним в отпуск в Оман. Я почувствовала себя как в настоящем диснеевском фильме о принцессах. Сразу после этого он сделал мне предложение и подарил синий бриллиант, потому что он совпадает с цветом моих глаз», — рассказала певица.

По ее словам, в Омане Султан Мухаммад организовал религиозную церемонию и провел обряд никах. До этого Брук не знала о том, что таким образом мусульмане заключают брак и в некоторых странах он имеет законную силу. «Я думала, что мы просто обручились, потому что в моей культуре брак — это свадьба, которую мы планировали на январь 2025 года. Я была в замешательстве. В Омане к нам привели имама, и я прошла всю процедуру обращения в ислам», — рассказала американка.

Отношения развивались хорошо, однако все изменилось когда Брук забеременела и у нее случился выкидыш. «Это было ужасно. После этого мы все чаще ссорились, и почти всегда наши споры касались моих трат на шопинг», — вспоминает она.

Тем не менее, Брук решила не отчаиваться и вылетела в Калифорнию, чтобы встретиться с известным свадебным организатором Минди Вайс. Но тогда поведение ее жениха стало настораживать еще больше. Американка утверждает, что Султан Мухаммад «отстранился» и ей пришлось полететь на встречу с ним в Сингапур. Но когда она приехала в отель, то ее не пустила охрана, а на следующий день ей сообщили, что ее жених покинул страну.

Брук утверждает, что с тех пор бывший король так и не связался с ней. «Он заблокировал меня везде, а моей лучшей подруге написал, что у нас ничего не получится», — поделилась она.

Американка улетела обратно в США, где продолжила строить свою музыкальную карьеру. «Мне кажется, это поведение с женщинами для него закономерность. Я просто попалась в его ловушку», — утверждает она.

В 2018 году Султан Мухаммад женился на 33-летней обладательнице титула «Мисс Москва» Оксане Воеводиной. Женщина тогда приняла ислам, однако местные лидеры все равно были против их брака. В мае 2019 года у пары родился сын.

По данным Daily Mail, спустя всего четыре недели после рождения ребенка, Султан Мухаммад воспользовался исламской процедурой расторжения брака, три раза произнеся слова «Я развожусь с тобой». Отмечается, что бывший король никогда не видел своего ребенка и не признавал его своим.