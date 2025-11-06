Собаки растерзали выброшенного в кусты младенца

В индийском городе Барейли в штате Уттар-Прадеш нашли тело новорожденного ребенка, которого растерзали собаки. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на полицейских.

По их данным, погибшему младенцу было около одного–двух дней. Полицейские сообщили, что его тело нашли в кустах, а местные жители видели, как на ребенка напали бездомные собаки, откусив ему левую руку до того, как его тело смогли забрать свидетели произошедшего. После этого тело младенца отправили на экспертизу.

Старший инспектор полиции Хариндер Сингх рассказал, что у младенца также взяли образец ДНК, чтобы сопоставить его с ДНК вероятной подозреваемой женщины. Полицейские считают, что выбросить ребенка в кусты могла его мать, которая была не замужем. Других деталей о ее личности издание не сообщает.

Ранее стало известно, что семья из Индии три дня держала тело умершего от укуса змеи под листьями и навозом в надежде на то, что ребенок воскреснет. Применить такой ритуал к 10-летнему мальчику родители решились по совету соседей. Сообщалось, что ребенок учился в четвертом классе. После того, как его укусила змея, мальчика доставили в больницу, но спасти не смогли.

Кроме того, в начале октября в Индии арестовали супругов, которых обвинили в том, что они закопали новорожденного ребенка, поскольку мужчина работал госслужащим и боялся потерять работу. Тогда отмечалось, что в штате Мадхья-Прадеш госслужащим запрещено иметь более двух детей под страхом увольнения. При этом у арестованной пары было трое детей — две дочери и сын, рождение которого им удавалось скрывать.