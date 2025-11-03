EN
Родители три дня держали тело умершего ребенка под листьями и навозом в надежде на воскрешение

2 минуты чтения 11:14 | Обновлено: 15:10
Родители три дня держали тело умершего ребенка под листьями и навозом в надежде на воскрешение

Семья из деревни в индийском муниципалитете Хатхрас три дня держала тело умершего от укуса змеи 10-летнего мальчика под листьями нима и навозом, передает The Times of India.

Родители надеялись, что это поможет воскресить ребенка. О ритуале находящейся в отчаянии семье рассказали соседи — они посоветовали обратиться за помощью к последователям тантрических традиций.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

Обучавшийся в четвертом классе ребенок погиб от укуса змеи 20 октября дома, позже его доставили в больницу, но врач смогли лишь констатировать смерть. Семья забрала тело мальчика и отвезла его к тантрикам — первая «попытка» оживить ребенка не принесла результатов и тогда они предложили альтернативу.

Тантрики сами провели «обряд» по оживлению мальчика, который завершился выносом тела за пределы деревни. Позже труп накрыли экскрементами коров и листьями нима, этому растению приписываются «удивительные лечебные свойства».

В течение следующих трех дней семья ребенка и другие жители деревни постукивали по ногам трупа ветками в надежде увидеть признаки жизни. Однако воскрешения не произошло, и вечером в четверг близкие школьника обратились с заявлением в полицию.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

Власти провели вскрытие 24 октября, позже тело было кремировано. У умершего ребенка остались три брата и сестры, сообщают журналисты. Представители полиции заявили, что не получали жалоб по итогам инцидента, но рассказали о проведении расследования. На данный момент неизвестно, что стало его предметом.

Ранее журналисты Times of India рассказали об аресте супружеской пары из Индии, которая закопала заживо новорожденного ребенка из-за страха потерять работу. Семья пошла на это из-за закона штата, запрещающего госслужащим иметь более двух детей — младенец оказался четвертым в семье и его родители, ранее скрыв рождение третьего, опасались, что более не смогут утаивать эту информацию от государства.

Фото:Unsplash

