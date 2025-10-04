EN
Криминал

Родители заживо закопали в лесу новорожденного из-за страха потерять работу

2 минуты чтения 21:09 | Обновлено: 21:15

В Индии арестовали супружескую пару по обвинению в покушении на убийство. По версии следствия, 38-летний учитель Баблу Дандолия и его 28-летняя жена Раджкумари Дандолия заживо закопали в лесу своего новорожденного ребенка из-за страха мужчины потерять работу. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел в деревне Нанданвади. Отмечается, что супруги воспитывали троих детей — дочерей 11 и семи лет, а также четырехлетнего мальчика. 23 сентября Раджкумари родила четвертого ребенка. 

По данным издания, в штате Мадхья-Прадеш действует закон, согласно которому госслужащие не могут иметь больше двух детей. В противном случае, их могут уволить.

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

«Обвиняемые [во время допроса] сообщили нам, что сумели скрыть рождение третьего ребенка от официальных структур, но боялись, что после рождения четвертого Баблу может потерять работу. 23 сентября Раджкумари родила мальчика. Через три дня, 26 сентября, супруги отвезли младенца в лес на мотоцикле и бросили его, засыпав камнями», — рассказал изданию начальник полицейского участка Дханора Лакханлал Ахирвар.

По его словам, новорожденного обнаружили жители деревни 26 сентября около 17:30 по местному времени. Они услышали его плач, который доносился из-под камней в лесу, пишет NDTV.

«Сначала мы подумали, что это животное. Но когда подошли ближе, увидели крошечные ручки, пытавшиеся выбраться из-под камня. Ни один родитель не должен так поступать», — рассказал местный житель.

Выжившего ребенка сразу доставили в районную больницу. Врачи, осмотрев его тело, обнаружили укусы муравьев и признаки переохлаждения.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Родителей новорожденного задержали. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье об оставлении ребенка. По данным Times of India, задержанные признали вину. После появления видеозаписи, на которой видно закопанного под камнями младенца, к делу была добавлена статья о покушении на убийство. 

1 октября суд принял решение заключить обвиняемых под стражу на время следствия.

