СМИ назвали дату испытаний баллистической ракеты в США

Американские военные планируют провести испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд, 5 или 6 ноября. Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на мнения экспертов.
Издание отмечает, что этот запуск станет первым в США испытанием средства доставки ядерного боезаряда после заявления президента страны Дональда Трампа о том, что США будут снова испытывать свое ядерное оружие из-за «аналогичных тестов» в других странах.
По данным журнала, ракету, которая не будет нести ядерной боеголовки, запустят с военной базы Ванденберг в Калифорнии. После этого она должна пересечь примерно половину Тихого океана и поразить условную цель на полигоне противоракетной обороны, который расположен на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.
Ракета Minuteman III была принята на вооружение в США в 1970-х годах. Сейчас в американских арсеналах находится 400 таких ракет. Minuteman III представляет собой твердотопливную МБР шахтного базирования весом 36 тонн, способную нести ядерный заряд.
Как отмечает издание, американские военные проводят испытания стоящих на вооружении межконтинентальных баллистических ракет несколько раз в год. Согласно сообщению Пентагона, в последний раз такие учения проводились в мае, а до этого дважды в 2024 году.
О намерении провести собственные испытания носителей ядерного оружия Трамп заявил 30 октября ноября вскоре после того, как Владимир Путин рассказал об успешных испытаниях ядерной крылатой ракеты с «неограниченной дальностью полета» «Буревестник» и подводного безэкипажного аппарата «Посейдон».