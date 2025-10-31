СМИ раскрыли подробности о «совершенно секретной» встрече союзников Украины

Министерство иностранных дел Испании планирует четвертого ноября организовать «совершенно секретный» саммит «Коалиции желающих» для обсуждения помощи Украине в условиях войны. Об этом со ссылкой на содержание соответствующего документа пишет газета El Mundo.

Отмечается, что закрытая встреча пройдет в условиях «строжайшей секретности» без использования телефонов. Все гаджеты, согласно документу, будут храниться в специально отведенном для этого месте. Кроме того, участникам запретят разглашать информацию о деталях встречи.

«Участников попросят не публиковать информацию о заседании на публичных платформах или в социальных сетях», — говорится в документе.

Первая ядерная катастрофа СССР Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор Общество 16 минут чтения

По данным газеты, в первой части встречи члены коалиции обсудят увеличение помощи Украине, в том числе и военной, а также предложат инициативы, направленные на усиление давления на Россию. Во втором блоке участники постараются выработать общий подход к гарантиям безопасности для Украины и обсудят, как «Коалиция желающих» может помочь в случае очередных агрессивных действий со стороны России, пишет El Mundo.

Предыдущая встреча «Коалиции желающих» прошла 24 октября в Лондоне. На той встрече, помимо прочего, обсуждались необходимость поставок в Киев ракет Tomahawk, а также возможное использование замороженных российских активов в европейских банках для помощи Украине.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет Общество 21 минута чтения

По итогу встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал вывести российскую нефть и газ с рынка, чтобы «перекрыть финансирование военной машины России». Он также призвал и другие страны «последовать примеру Великобритании» для того, чтобы сократить зависимость и стимулировать третьи государства «отказаться от покупки этих запятнанных ресурсов».

31 октября CNN со ссылкой на источники сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь окончательное решение должен принять американский президент Дональд Трамп.