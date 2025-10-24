Великобритания пообещала убрать с рынка российские нефть и газ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал вывести российскую нефть и газ с рынка, чтобы «перекрыть финансирование военной машины России». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогу встречи и звонка с лидерами стран «коалиции желающих», сообщается на сайте британского правительства.

«На прошлой неделе Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции против всех крупных нефтяных компаний России. В среду решительные меры приняли и США. Совместно с дополнительными санкциями ЕС мы перекрываем финансирование военной машины России. Я призываю и другие страны последовать нашему примеру, чтобы сократить зависимость и стимулировать третьи государства отказаться от покупки этих “запятнанных” ресурсов», — заявил он.

По словам Стармера, «коалиция желающих» намерена «действовать решительнее, чем когда-либо» и усиливать давление на Владимира Путина, в том числе на его военную экономику. «Это единственный способ заставить его изменить позицию и вернуться за стол переговоров», — считает британский премьер.

Он подчеркнул, что Путин «наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины накануне зимы», и объявил о решении ускорить поставки ракет пострадавшей стране. «Украина получит более пяти тысяч легких многоцелевых ракет. Еще 140 ракет будут поставлены досрочно, чтобы укрепить оборону Украины в самые трудные зимние месяцы», — заявил Стармер.

Он также заявил, что намерен продолжать работу над возможностью использовать российские замороженные активы в Европе для финансирования обороны Украины.

Заседание так называемой «коалиции желающих» прошло 24 октября. В Лондон прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генсек НАТО Марк Рютте. Лидеры еще 20 стран присоединились ко встрече по видеосвязи. По данным Sky News, на встрече обсуждали, в частности, поставки Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.