СМИ: Пентагон одобрил поставки Tomahawk Украине

Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk, теперь окончательное решение должен принять президент США Дональд Трамп. Об этом пишет CNN со ссылкой на трех американских и европейских чиновников, имена которых не называются.

По их словам, поставки не окажут негативного влияния на арсеналы Соединенных штатов. Отмечается, что соответствующая информация поступила в Белый дом незадолго до встречи Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Источники рассказали, что решение Пентагона обрадовало европейских союзников, которые теперь видят меньше причин для отказа в поставках. Однако вопрос о передаче ракет все еще остается открытым.

По словам источников, сейчас американские чиновники пытаются понять, как ВСУ будут развертывать и запускать Tomahawk. Обычно эти ракеты запускаются с кораблей или подводных лодок, но военно-морской флот Украины «сильно ослаблен», поэтому, скорее всего, их придется запускать с земли. По данным телеканала, США уже разработали наземные пусковые установки для армии и морской пехоты, которые при необходимости могут передать Украине.

Даже если такие установки не будут предоставлены, европейские источники считают, что украинские инженеры смогут найти решение. Например, ранее они адаптировали британские ракеты Storm Shadow, предназначенные для современных самолетов НАТО, под старые советские истребители.

На фоне обсуждений возможной передачи ракет Tomahawk американские и европейские чиновники ожидали ясного решения от Трампа, но его позиция оставалась непредсказуемой. Тем не менее источники CNN ранее сообщали, что американский президент полностью не исключал возможность передачи крылатых ракет Украине. По их словам, администрация США даже подготовила планы для их быстрой поставки в случае соответствующего приказа президента.