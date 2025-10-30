Выпущена «сжигающая жир на животе» вода

Японская компания-производитель Suntory представила функциональную воду, которая, как отмечается, помогает людям избавиться от жира в области живота. Об этом пишет Oddity Central.

В отличие от стандартной питьевой воды, функциональная обычно обогащена минералами, в том числе электролитами, кислородом, пробиотиками или растительными экстрактами. Однако новый продукт крупнейших производителей напитков в Японии также содержит в своем составе HMPA. Это низкомолекулярный метаболит, полученный из ферментированных рисовых отрубей. Согласно результатам клинических исследований, регулярное употребление HMPA может улучшить распределение жира в области живота у людей с высоким индексом массы тела (ИМТ).

Функциональная вода, которая получила название Special Water («особая вода»), выглядит как обычная питьевая вода. Она тоже прозрачная, практически безвкусная и не содержит калорий, сахара или кофеина.

Отмечается, что новый продукт ориентирован на офисных работников и людей с сидячим образом жизни. По словам производителей, Special Water может не только помочь в борьбе с избыточным жиром в области живота, но и снизить уровень висцерального жира, который считается наиболее опасным для здоровья.

Идея Suntory заключается в том, чтобы производить воду, полезную для здоровья и доступную по цене. Так, бутылка функциональной воды объемом 600 миллилитров стоит 150 иен (78 рублей).

Ранее в Японии представили прототип «стиральной машины для людей». По данным компании-производителя Science Co, устройство самостоятельно моет человека, а сам он в этот момент может смотреть расслабляющие видео.

Новая «стиральная машина», которая получила название Human Washer in the Future, оснащена датчиками, измеряющими уровень стресса пользователя, его усталость и частоту сердечных сокращений. Разработка выглядит в форме «капсулы». Для того, чтобы помыться, человек садится внутрь, крышка закрывается, а на встроенном экране отображаются фото и видео, создающие расслабляющую атмосферу с помощью инструментов искусственного интеллекта.