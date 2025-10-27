EN
«Стиральную машину для людей» показали в Японии

2 минуты чтения 19:10 | Обновлено: 19:13

Японская компания Science Co представила прототип «стиральной машины для людей» — устройство самостоятельно моет пользователя, который в этот момент может смотреть расслабляющие видео.

Устройство под рабочим названием «Human Washer in the Future» («Стиральная машина будущего») представлено на стенде павильона здравоохранения на выставке Expo в городе Осака в Японии. Производитель обещает, что пользователь сможет полностью помыться за 15 минут, не прилагая никаких усилий.

Gadgetwaala / YouTube

В пресс-релизе Science Co отмечается, что идея устройства вдохновлена показом ультразвуковой ванной, который состоялся в 1970 году в Японии. Планировалось, что это изобретение поможет человеку сделать процесс принятия ванной полностью автоматизированным, однако этот проект не смог добиться коммерческой успешности.

Новая «стиральная машина» оснащена датчиками, которые измеряют уровень стресса пользователя, его усталость и частоту сердечных сокращений. Крышка капсулы выводит на экран фото и видео, которые создают расслабляющую атмосферу с помощью инструментов искусственного интеллекта.

Перед началом «стирки» пользователь занимает в капсуле полулежачее положение, затем прибор определяет комфортную для него температуру воды. За 15 минут «машина» успевает провести также и сушку — создатели устройства считают, что оно может быть востребовано для ухода за пожилыми людьми.

Медиа SoraNews отмечает, что изначально Science Co не планировала делать устройство доступным для покупки уже сейчас, но во время работы выставки получила шесть заказов от японских отелей и развлекательных учреждений. Представленный на Expo образец после окончания выставки будет перенесен в выставочный зал одного из японских бизнес-центров, где его смогут протестировать все желающие.

Впервые о почти готовом к работе концепте «стиральной машины» японские журналисты написали в конце 2024 года. За прошедшее с тех пор время компания-производитель доработала его конструкцию и изменила дизайн — основные технические характеристики и особенности остались неизменными.

